الأسهم الآسيوية تتراجع مع استمرار ضغوط السندات وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الآسيوية أو تحركت في نطاقات محدودة اليوم الخميس، فيما ظلت السندات العالمية تحت ضغط بعد شهر سبتمبر الصعب، مع تقييم المستثمرين ارتفاع التضخم الأمريكي في أغسطس بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما يقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر.

ولم تنجح النتائج القوية لشركة ميكرون، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحسين معنويات المستثمرين المتوترة في آسيا، بينما أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة وزيادة الضغوط على الأسواق.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، التابع لشركة إم إس سي آي، بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.14%.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% بدعم من صعود أسهم شركات الرقائق.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.75% في التعاملات المبكرة.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة ساكسو: “أرقام ميكرون تمثل تأكيدًا قويًا آخر على الطلب على الذكاء الاصطناعي والذاكرة، لكن الأسواق قد تتساءل بشكل متزايد عما إذا كنا نقترب من ذروة نقص الذاكرة، حتى مع استمرار تجاوز الطلب للمعروض”.

وأضافت: “أصبحت البيئة الاقتصادية الكلية أيضًا أكثر تباينًا. فقد خففت البيانات الأمريكية الأضعف بعض الضغوط على توقعات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي والعوائد قصيرة الأجل، لكن العوائد طويلة الأجل لا تزال مرتفعة، وبالتالي فإن المخاوف بشأن تكلفة رأس المال لم تختفِ بالفعل”.

وارتفعت عوائد السندات بقوة خلال سبتمبر مع تراجع أسعارها، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي أثار مخاوف بشأن التضخم، بينما أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى دعم النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى الاستعداد لفترة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 5.306%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2007، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا 5.634%، بعد أن سجل 5.6517% في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002.

وينصب اهتمام الأسواق على المدة التي ستظل فيها عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق مستوى 5%، الذي يحظى بأهمية نفسية لدى المستثمرين.

وقال دارين شيمس، الرئيس العالمي لمبيعات أسعار الفائدة في شركة نومورا: “في الولايات المتحدة، تجاوز حجم الدين 40 تريليون دولار، ولا يظهر الوضع المالي أي علامات على التحسن. لذلك فإن مستوى 5% وحده، من الناحية المطلقة، لا يعني الكثير، خصوصًا عند النظر إليه في سياقه التاريخي”.

وأضاف: “لكنني أعتقد أن مسار حركة أسعار الفائدة وسرعة هذه الحركة هما ما يجذب اهتمام المستثمرين بالفعل”.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم الأمريكي في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع، كما كانت ضغوط الأسعار في الشهر السابق أكثر اعتدالًا مما أظهرته البيانات السابقة، ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 28 أكتوبر.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 38% لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مقارنة بـ50% في اليوم السابق، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وكان مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وأشار إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

كما تراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر بعد تصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الثلاثاء، التي قال فيها إنه لا يرى “حاجة ملحة” لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

واستقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، واستقر اليورو عند 1.1334 دولار بعد تراجعه بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 157.95 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% في سبتمبر.

وأظهر ملخص آراء صانعي السياسة في بنك اليابان خلال اجتماعه في سبتمبر، الصادر يوم الخميس، أن بعض المسؤولين رأوا ضرورة تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط تقريبًا في التعاملات المبكرة، مع تقييم المستثمرين نتائج محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 98.15 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 14% خلال الشهر الماضي، مسجلة مكاسب للشهر الثالث على التوالي.