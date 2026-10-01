استشاري مناعة تحسم الجدل حول شرب القهوة بعد الإفطار

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، موقف تناول القهوة بعد الإفطار، موضحة أن الأمر يرتبط بكمية القهوة التي يتناولها الشخص ومدى استجابة جسمه للكافيين.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن تناول فنجان من القهوة بعد الإفطار لا يمثل مشكلة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية عدم تناولها على معدة فارغة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض عند تناول الكافيين.

فنجان القهوة بعد الإفطار

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أن تناول فنجان واحد من القهوة بعد الإفطار لا يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن الاعتدال في الكمية يعد عاملًا أساسيًا عند تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ولفتت إلى أن تأثير القهوة يختلف من شخص إلى آخر، فهناك أشخاص لا تظهر عليهم أعراض واضحة، بينما قد يعاني آخرون من أعراض مرتبطة بحساسية الجسم للكافيين.

أعراض تستدعي تقليل الكافيين

وأشارت نهلة عبد الوهاب إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق أو التوتر أو التعرق، بالإضافة إلى زيادة ضربات القلب، عند تناول القهوة.

وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى القهوة منزوعة الكافيين «ديكاف»، خاصة إذا كان الجسم أكثر حساسية لتأثير الكافيين.

هل يمكن تناول القهوة صباحًا؟

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أن تناول القهوة في الصباح ليس بالضرورة مشكلة لجميع الأشخاص، موضحة أن الأهم بالنسبة لمن تظهر لديهم أعراض مرتبطة بالكافيين هو تناولها بعد الإفطار بدلًا من تناولها على معدة فارغة.

وأضافت أن الاستجابة للقهوة تختلف من شخص إلى آخر، لذلك فإن ظهور أعراض مثل التوتر أو زيادة ضربات القلب يستدعي الانتباه إلى كمية الكافيين التي يحصل عليها الشخص يوميًا.

الكمية المناسبة من القهوة

وعن الكمية المناسبة، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن فنجانًا واحدًا من القهوة يعد كافيًا، مع إمكانية تناول فنجانين أو ثلاثة لدى بعض الأشخاص، لكنها أكدت أنها لا تفضل الإفراط في تناول القهوة.

وتأتي هذه النصائح في إطار التأكيد على أهمية الاعتدال في تناول القهوة ومراعاة طبيعة الجسم ومدى تحمله للكافيين، خاصة لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض بعد تناولها.