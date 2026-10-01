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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الباقيات الصالحات.. علي جمعة يوضح سر فضلها وما يبقى للإنسان بعد موته

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
عبد الرحمن محمد

الباقيات الصالحات تعد من أعظم أبواب الذكر التي حث عليها الشرع، لما تحمله من معاني التوحيد وتعظيم الله وشكره والاعتماد عليه، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم باعتبارها خيرًا عند الله ثوابًا وخيرًا أملًا.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المقصود بالباقيات الصالحات يشمل ذكر الله تعالى، ومن أشهر صيغها: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وأشار علي جمعة إلى عظمة الذكر وأثره في حياة المسلم، موضحًا أن الإنسان عندما يذكر ربه فإن الله سبحانه وتعالى يذكره، مستشهدًا بقوله تعالى: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون».

وقال إن قول «سبحان الله» يتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، بينما يحمل قول «الحمد لله» معنى الاعتراف بنعم الله وفضله على الإنسان، أما «لا إله إلا الله» فهي تعبير عن التوحيد الخالص والإيمان بالله وحده لا شريك له.

وأضاف أن التكبير بقول «الله أكبر» يتضمن تعظيم الله سبحانه وتعالى فوق كل ما يشغل الإنسان من هموم وأمور الدنيا، بينما تعكس «لا حول ولا قوة إلا بالله» إقرار العبد بأن القوة والقدرة الحقيقية لله وحده، وأن الإنسان لا يستغني عن عونه وتوفيقه.

لماذا سميت الباقيات الصالحات؟

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الباقيات الصالحات هي: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأوضح أن وصفها بالباقيات يرجع إلى أن أثرها وثوابها يبقى للإنسان، مشيرًا إلى أن ذكر الله من الأعمال التي ينتفع بها المسلم، ولذلك ينبغي المداومة عليها وجعلها جزءًا ثابتًا من حياة المسلم. 

وأضاف أن الباقيات الصالحات لا تقتصر على الألفاظ المذكورة فقط، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بها كل عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذه الأعمال تبقى لصاحبها ولا تزول بزوال متاع الدنيا.

 

فضل الباقيات الصالحات بعد الموت

وأكد علي جمعة أن ثواب الباقيات الصالحات لا ينقطع بموت الإنسان، موضحًا أن ذكر الله من الأعمال التي يبقى أثرها للعبد بعد وفاته، وأنها تدخل في الأعمال التي ينتفع بها المسلم بعد انقطاع عمله بالموت.

وأشار إلى أن المحافظة على هذه الأذكار تعزز صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وتذكره دائمًا بحقيقة التوحيد والافتقار إلى الله والاعتماد عليه في مختلف شؤون الحياة.

وتتضمن الباقيات الصالحات معاني متكاملة؛ فالتسبيح تنزيه لله، والحمد اعتراف بفضله، والتهليل إقرار بوحدانيته، والتكبير تعظيم له، بينما تعبر «لا حول ولا قوة إلا بالله» عن تسليم العبد بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى.

وقد ورد في الحديث الحث على الإكثار من الباقيات الصالحات، وبيان أنها تشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كما أشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هناك قولًا لدى بعض العلماء بأن الباقيات الصالحات هي هذه الأذكار، بينما يرى أن معناها أوسع، وأنها تشمل كل الأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى، وتبقى لصاحبها وتفيده في الآخرة.

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