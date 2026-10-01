هيئة الدواء تحذر من منتجات غير مسجلة على مواقع التواصل.. عقوبات تصل إلى حجب المنصات

حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر الترويج لمنتجات ووصفات دوائية وصحية غير مسجلة أو معتمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار جهودها لرصد المنصات التي تروج لمثل هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

رصد منصات تروج لمنتجات غير معتمدة

وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الهيئة رصدت عددًا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لوصفات ومنتجات غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية.

وأوضح أن بعض المنصات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن منتجاتها والترويج لها بأساليب قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن أي منتجات أو وصفات غير صحيحة أو غير معتمدة.

عقوبات تصل إلى إغلاق المنصة وسحب المنتجات

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن العقوبات تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة ونوع المنتج محل الواقعة، موضحًا أنها قد تبدأ بتوجيه خطاب تحذيري وفرض غرامات مالية، وقد تصل إلى إغلاق المنصة أو حجبها.

وأوضح أن الإجراءات قد تشمل أيضًا وقف تداول المنتج وسحب المستحضر من الأسواق، بينما تُحال بعض المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين

وشدد رجائي على ضرورة تحري الدقة قبل شراء أو استخدام أي منتج دوائي أو صحي يتم الترويج له عبر الإنترنت، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوصفات غير الموثوقة.

وذكر أنه يمكن للمواطنين التحقق من تسجيل المنتجات من خلال رقم التسجيل أو التصريح الصادر عن هيئة الدواء المصرية، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من اعتماد المنتج وصلاحيته للتداول، حفاظًا على الصحة والسلامة.