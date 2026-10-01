توجيهات رئاسية.. «الوزراء» يخصص جلستين للصحة والتحول الرقمي بمؤتمر أكتوبر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة ترتيبات إدراج جلستين مهمتين عن الصحة وملف “مصر الرقمية” خلال المؤتمر الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شهر أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

بحضور 3 وزراء.. مدبولي يستعرض استعدادات مؤتمر أكتوبر ويركز على الصحة و«مصر الرقمية»

وقال مدبولي إن ملفي الجلسة الأولى حول “صحة المواطن”، والثانية حول “مصر الرقمية”، هما ملفان شديدا الصلة بالمواطن، مُشيراً إلى أنه يتم تحديد مواضيع الجلسات بعناية شديدة، لكون الدولة تسعى لأن يكون هذا المؤتمر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن، ومنبراً للاستماع إلى كل مطالبه وشكاواه واحتياجاته في كل قطاع، وكذا الإجابة على تساؤلاته، وطمأنة شواغله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومسئولي الوزارات الثلاث؛ وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر.

ووجه مدبولي، الوزراء الحضور، بالاهتمام برصد كل ما يتصل بعمل كل وزارة من ملاحظات، استعداداً لتفنيدها والرد عليها خلال المؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر سيعرض رؤية الدولة لتطوير الخدمات المختلفة في هذه الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة.