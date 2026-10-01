رئيس وزراء العراق: سنعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية في البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.

وشدد الزيدي، في تصريحات له، على أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار.

كما عبر الزيدي عن رفض الحكومة العراقية استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق.

فيما أثنى رئيس الورزاء العراقي علي الزيدي على انسحاب قوات التحالف من العراق، قائلا: “نبارك لكم هذا اليوم العظيم والإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي”.

وختم الزيدي تصريحاته قائلا: “يُعدّ اليوم هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية”.