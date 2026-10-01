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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صادرات كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 83.5 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 83.5 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي
صادرات كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 83.5 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي
أ ش أ

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 83.5% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 120.9 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة كبيرة في شحنات الرقائق الإلكترونية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، في بيان صحفي، أوردته وكالة "يونهاب"، أن صادرات أشباه الموصلات تجاوزت 60 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق الشهر الماضي، مما عزز أرقام الصادرات الإجمالية.

وارتفعت الواردات بنسبة 26% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 71.09 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري غير مسبوق قدره 49.85 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 263% خلال الفترة لتصل إلى 60.3 مليار دولار، مدعومة بزيادة الشحنات وارتفاع أسعار المنتجات وسط ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 72% لتصل إلى 7.22 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 5.1% لتصل إلى 3.95 مليار دولار.

وزادت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 31.4% لتصل إلى 1.51 مليار دولار بفضل ارتفاع الطلب في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيـ إلا أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 5.5% لتصل إلى 6.05 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أيام العمل بسبب عطلة "تشوسوك" وانخفاض صادرات السيارات المستعملة.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 123% لتصل إلى 26 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الشحنات من أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات اللاسلكية.

كما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 137% لتصل إلى 24.33 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والمنتجات البتروكيماوية والآلات العامة.

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية شحنات الرقائق الإلكترونية وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية

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