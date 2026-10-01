زيلينسكي وستوب يبحثان تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية ومقاتلات «إف-16»

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، سبل تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي - في منشور على حسابه عبر "فيسبوك" - أنه ناقش مع ستوب الخطوات التي يمكن أن تحدث فارقا في القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وتدعم منظومة الدفاع الجوي لديها ككل.

وأشار زيلينسكي إلى أنهما ناقشا بشكل خاص تعزيز الأسطول الأوكراني بمقاتلات من طراز "إف-16"، وقدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل عام.

واضاف أنه أطلع نظيره الفنلندي بالتفصيل على الأوضاع في أعقاب الضربات الروسية والتصعيد الأخير في الهجمات التي استهدفت المدن والتجمعات السكنية الأوكرانية.. معربا عن شكره لستوب وفنلندا على استعداها الدائم لمساعدة أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد صرح - في وقت سابق - بأن بلجيكا ستزود أوكرانيا بثلاث مقاتلات من طراز "إف-16" والذخيرة اللازمة لها بحلول نهاية العام.

كما أعلن أن أوكرانيا تسلمت حزمات جديدة من الدعم الخاص بالدفاع الجوي خلال الأيام القليلة الماضية.