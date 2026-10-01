قرار جمهوري بتعيين 293 معاونا بالنيابة الإدارية.. الأسماء

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 407 لسنة 2026، بتعيين عدد من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة معاون بالنيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونص القرار، الصادر في 30 سبتمبر 2026، على تعيين إسلام ممدوح عبد القادر أحمد معاونا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2019.

خريجي 202

كما تضمن القرار تعيين 4 من خريجي وخريجات دفعة 2020، وهم:

1. أروى عصام إبراهيم على.

2. سارة محمد جمال عطية عبد المقصود عيسى.

3. مصطفى أسامه أحمد السيد عبيد.

4. منه الله ماجد حسين أحمد نورالدين.

أسماء المعينين من دفعة 2021

وشمل القرار تعيين 288 من خريجي وخريجات دفعة 2021 معاونين بالنيابة الإدارية، وجاءت الأسماء كالتالي:

1. أنسام مصطفي محمد عيد يحيي.

2. إبراهيم فتحي محمد إبراهيم جميعي.

3. ندى صلاح عبد الحى الديسطى.

4. أميره مجدي محمد حسن صالح.

5. ندى أحمد أحمد النحاس.

6. محمد عبد الكريم عبد الهادي جابر.

7. ساره محمد مرسي محمد مسعود.

8. محمود أحمد سعداوي عبد الحميد زيدان.

9. آيه نجاح المحجوب عطيه سالم.

10. مريم أبو القاسم عبد العزيز كامل البحيرى.

11. نور على إبراهيم محمد.

12. مصطفى محمود عبد العزيز السيد.

13. نهال حسن عبد السلام مهدي.

14. محمود عبد الرحيم محمود أحمد.

15. مرنا اشرف محمد كامل محمد محمود واصل.

16. أحمد رفعت عبد العزيز سالم الصالحى.

17. آيه رضا محمد محمود.

18. محمد شعبان عبد الخالق عبد الجواد.

19. سلمى سامح طه الدسوقي.

20. ميسون محمد فايز أبو سمره.

21. محمد صلاح فاروق صادق.

22. محمد على شرف الدين الكومى.

23. نفيسه نادى درويش محمد درويش.

24. حسن محمد حسانين أحمد.

25. محمد عبد الكريم إبراهيم النجار.

26. زينب يوسف حلمي عبد الحميد.

27. نورا السيد السيد جودت الشاعر.

28. انجي أحمد ذكي محمد السيد.

29. مروه اشرف جمال الدين السباعي.

30. ياسمين عادل فؤاد محمد الجندي.

31. ساره السيد عبد اللطيف صادق.

32. ميرنا خالد أحمد السباعي.

33. روان مدحت عبد العظيم عبد الحميد.

34. فاطمه طلعت مرسي عوض.

35. هاجر خيرى إبراهيم محمد.

36. مصطفي محمود عبد الحميد محمود.

37. عصام وجيه حماده عبد اللطيف.

38. عبد الرحمن أبو العباس محمد عباس.

39. أحمد أسامه سعد الشابوري.

40. كرم إبراهيم محمد إسماعيل.

41. آيه سيد حسين على.

42. مني صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن.

43. أميره سعيد حسن عبد العال.

44. محمد ناصر حافظ محمد.

45. كريم شحاته عبد الصمد بحبح.

46. إسراء إبراهيم محمد عبد الرحمن.

47. هانيا أسامه محسن عبد المعطى محمد.

48. هاني محمد أحمد عطيه.

49. علاء علاء عبد المجيد محمد داود.

50. أمينه مصطفي محمد محمود.

51. محمد محمد معتمد محمد.

52. نوران محمد عبد الرحمن غالي.

53. داليا على حماد حسين.

54. نورهان عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم.

55. عبد الرحمن حجو إبراهيم السيد حجو.

56. رحاب رفعت طه همام.

57. إيناس مسعد محمد شحاته بلال.

58. منة مجدي محمد علي مصطفى.

59. هيام عماد الدين أحمد مسلم.

60. مريم سعيد عبد التواب محمد.

61. محمد ضياء محمود أبو السعود الفقي.

62. أحمد نبيل عبد العليم إسماعيل.

63. هشام مصطفى رمضان معوض بركات.

64. علي حمدي على محمود.

65. أمنيه عابد هاشم محمود حسين الشريف.

66. ساره خالد محمد رزق.

67. آلاء عادل حامد بلال إبراهيم.

68. محمد صلاح الديب محمد.

69. مروه إبراهيم عليوه خليل المسلمي.

70. عمر اشرف السعيد حسين السيسي.

71. أمنيه رفعت صلاح أمين عبد الحميد.

72. عمر محمد صابر عبد العظيم.

73. خلود محيى محمود حسن بكير.

74. محمد عصام عبد العزيز عبد العزيز سعيد.

75. ندي عبد الحافظ حسن مصطفي.

76. أسماء سامي محمد شعبان.

77. عبد الرحمن علي سيد علي.

78. حكمت محمد لبيب أحمد سماح.

79. أحمد محمود عبد العليم محمد عبد الرحمن.

80. محمد فاروق السيد طعيمه.

81. محمد عادل عبد الواحد حسين الجندي.

82. حسناء راضي معتوق فرغلي.

83. فاطمه الزهراء شريف محمد عبد الرؤف أبو العز.

84. محمود محمد السيد محمد.

85. محمد عبد المطلب عبد الرسول حسن.

86. نوران طارق عثمان محمد عثمان أحمد.

87. أحمد حامد أحمد محمد أبو عاليه.

88. عفاف مصطفي محمود أحمد.

89. محمد عزت عبد الرؤوف محمد محمد البعج.

90. أحمد عباس أبو ضيف عباس.

91. رغده رمضان محمد شعبان.

92. شيماء رضا حسين رياض.

93. عبد الله أحمد حسن عبد الخالق.

94. حازم أحمد فؤاد محمد.

95. فرح محمد هشام أحمد منتصر.

96. حبيبه هشام حلمي محمد حسن جنديه.

97. محمد صلاح محمد حسين.

98. أحمد محمد عبد المنصف عبد الله.

99. ريم رضا محمد عطيه.

100. باسم فتحي محمد إبراهيم.

101. محمد نزيه أبو الفتوح أحمد.

102. حازم اشرف حسن حافظ فوزى.

103. نور حازم محمد السيد عبد الرازق.

104. ماهيتاب مصطفى عبد السلام أحمد عبد اللاه.

105. الزهراء طه مصطفى الجندي.

106. ثابت أحمد ثابت أحمد.

107. محمد سعيد يونس محمد سلومه.

108. جيلان ماجد مصطفى كامل حنفى.

109. أحمد خلف محمد محمد.

110. مصطفى عادل على موسى.

111. إبراهيم شعبان غازي إبراهيم السيد.

112. محمد عيسى إبراهيم محمد أحمد.

113. منار عبد المجيد عبد المنعم عبد المجيد.

114. رانيا فوزي السيد شحاته السيد.

115. أحمد محمد إسماعيل خليفه.

116. هديل هشام عمر إسماعيل نبيه.

117. شيماء أحمد علي أبو الحسن.

118. ندي فرج صدقي فرج.

119. رنا أحمد بهاء الدين الشريف.

120. حسين حازم أمين عيسي حسين.

121. ألاء جمال الدين راشد محمد.

122. حسن عبد اللطيف حسن طلحه حسن.

123. أحمد محمد عبد المنعم صالح.

124. وحيد زكريا محمد محى الدين الطويله.

125. على فتحي على خضر زويل.

126. حسام السيد يونس عبد الله.

127. أحمد مصطفي محمد عبد الرحمن.

128. هبة الله مصطفى عرفه أحمد سالم.

129. إسراء محمد عامر عباس.

130. طارق سيد علام عمران على.

131. إبراهيم على حسين محمود.

132. محمد أحمد عبد الحي محمد.

133. ريم محمد إبراهيم عبد الله.

134. مصطفى محمود حسن حزين.

135. هبه محمد فوزى عبد العزيز عمار.

136. محمود أحمد عبد اللاه عبد العال.

137. مريم خالد حسب الله محمد الحنبلي.

138. عمر محمد مقابل محمد.

139. عبد الرحمن أحمد عبد الكريم أحمد.

140. محمد أحمد مصطفي مصطفى أبو العنين.

141. مريم عادل محمد إبراهيم الشريف.

142. عبير محمد علي حامد.

143. محمد صبري جمعه عباس.

144. يوسف محمد النجار سيد أحمد.

145. نوران ضياء الدين عبد العال أحمد حواس.

146. عصام صلاح عبد الرحيم رضوان.

147. مصطفى خليل عبد المنعم خليل.

148. عبد الرحمن أبو العلا خلف عبد العزيز.

149. أحمد محمود عبد السلام أحمد.

150. محمد هشام محمد محمد العويل.

151. محمد ثروت محمد سليمان.

152. محمد عبد الشافي أمين عفيفي عليوه.

153. حسام الدين عبد المعز على عمار منصور.

154. حسن حسن مصطفي أحمد.

155. محمود جمال بركات رشيدي.

156. محمود محمد قاسم محمد حامد.

157. سلمى عبد اللاه أحمد عبد الرحيم مهران.

158. محمد عادل جوده محمد جوده.

159. ياسمين عبد السلام سعد الشاذلي محمد الشاذلي.

160. سلمى هشام فرحات الموجي.

161. خالد سيد محمد عمر.

162. مدحت خالد طايع عبد الكريم.

163. محمود رمضان محمود سليمان.

164. ساره حمدي محمد حلاوه.

165. أحمد صلاح عبد العزيز أحمد.

166. أحمد سمير محمد حسن إبراهيم العزبي.

167. أحمد إبراهيم إبراهيم إبراهيم الدسوقي.

168. عبد الرحمن فراج محمد عبد الفضيل.

169. نورهان طارق محمد كامل مصطفى دراكون.

170. محمود مجدى محمد عبد الدايم محمد.

171. عبد الهادي محمد عبد الهادي سليم حبيب.

172. مؤمن عيد مرسي مبروك الميت.

173. أحمد محمد أحمد اللباد.

174. مي أحمد عبد الحكيم مرغني.

175. محمد صبري على صالح.

176. إسلام أحمد سيد أحمد خليل.

177. ماجد السيد محمد سالم.

178. زياد عيسى سيد عيسى.

179. سلمي يحيي زكريا علي.

180. محمد راتب راجح يونس.

181. مروان اشرف علي علي.

182. تسنيم ياسر حسين حسين.

183. أنس حلمي عبد الغنى البنهاوى.

184. شهاب الدين عادل ناصف محفوظ.

185. عبد المنعم عبد الحميد عبد الجليل عبد الجواد.

186. بسمه فؤاد أحمد حتاته.

187. مصطفى سليم مولد سليم.

188. علي يسري علي عبد الحميد على.

189. ساره محمد السيد حسين.

190. عمرو محمد محمد توفيق.

191. خالد فتحي أحمد إبراهيم محمد.

192. أسامه محمد أحمد سعيد.

193. هشام علاء هاشم عثمان.

194. عبد الرحمن مصطفي صابر عبيد.

195. محمد سيد محمد السيد شكري.

196. أحمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن.

197. محمد عصام محى القصاص.

198. سيد مصطفى سيد محمد.

199. محمد جمال حسنى عبد الله.

200. أحمد طارق عثمان توفيق.

201. محمد عبد العزيز فتحي محمد.

202. على خالد على أحمد.

203. فاروق اشرف عبد الله عويس أحمد.

204. يوسف قاسم عبد الكريم متولى.

205. عبد الجبار محمد على عبد الجواد.

206. زياد وائل السيد محمد سليمان.

207. أحمد نشأت عبد المنعم الصديق.

208. شريف سمير محمد عزالدين محمد.

209. أحمد محمد سعداوي بيومي.

210. عبد الوهاب هشام محمد أبو هشيمه.

211. أحمد علاء سيد محمد.

212. عمر فرح سلامه على.

213. أمين ربيع أمين عبد اللطيف.

214. كيرلس جابر ميخائيل غبريال.

215. أماني سيد ناجي حسين.

216. روجينا علي لافي علي.

217. منة الله نصرالدين سعدى خليل.

218. حسن أحمد عبد العال عبد الحميد.

219. ميرنا عماد الدين عبد الفتاح رشدان.

220. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم الصبحى.

221. منة الله السيد محمد محمد نعمان.

222. أمنيه طه محمد عبد الهادي السيد رمضان.

223. خالد ناصر عبد ربه حسين.

224. محمد أحمد محمد محمد.

225. فادي ماجد عيد خزام.

226. محمد إبراهيم محمود محمد الديب.

227. عمر محمود فؤاد محمود.

228. عمر محمد نجيب محمد خليل.

229. عمرو عبد القادر عبد المنعم عبد القادر سالم.

230. كامل أحمد كامل محمد منصور.

231. رياض محمد رياض حسنين.

232. دعاء عصام عبد العزيز عبد العزيز سعيد.

233. رامي سيد بيومي محمد.

234. أحمد مصطفى محمد محمد محمد الشيخ.

235. ندى طارق محمد يوسف.

236. محمد حسين السيد مغربي.

237. عبد الرحمن على أحمد أحمد أبو ريه.

238. محمد حسني محمود عبد الحافظ.

239. محمد عبد الظاهر إبراهيم عبد الظاهر.

240. بسمه ايمن محمد كمال هندي.

241. محمد رفعت محمد موسى زياده.

242. مصطفى أحمد ماهر غريب.

243. محمد طارق عبد الكريم شحاته.

244. محمد مصباح فتحي عبد القادر الملاح.

245. محمود نبيل محمد الفقي.

246. أحمد مصطفي عبد السلام أحمد عبد اللاه.

247. محمود محمد محمود محمد خاطر.

248. حسن عبد الحليم حسن عيسى محمد.

249. ماجد ربيع أحمد المطري.

250. أحمد عصام محمود محمد كاسب.

251. محمد زاهر محمد محمود أحمد.

252. منه الله حسين إبراهيم عبد المجيد.

253. جنه وليد محمد صلاح الدين مصطفى.

254. محمد هشام رمضان صالح رمضان.

255. آلاء أحمد محمد حامد عوف.

256. أحمد حمدي فريد حسن حنضل.

257. تقوي شلبي السيد الدسوقي شلبى.

258. عبد الرحمن محمد عبد السميع متولى.

259. عمر سامح إسماعيل القاضي.

260. محمد علاء محمد محمد حماد.

261. شهاب سامي علي أبو وافيه.

262. منه الله جمال عكاوي عبد العزيز أحمد.

263. ساره محمد محمد عبده.

264. صلاح هشام زكي نافع.

265. عمر يسري محمد أحمد.

266. نيره غنيم عبد العزيز غنيم جواد.

267. أحمد عادل أحمد حسن.

268. أحمد عادل حشمت سليمان.

269. مارينا صالح فايز شمشون.

270. هيا محمد أبو الحجاج محمد.

271. أحمد شريف عسقلاني عبد الظاهر فواز.

272. كريم مصطفى مسعود عبد اللطيف.

273. سلمى وليد محمد حسن عبد القادر.

274. محمد هشام محمد أبو النور الحديدي صقر.

275. أحمد الشافعي محمد محمد مرسي.

276. مها حسين سيد أحمد.

277. نورهان إيهاب واصف سرور.

278. فتح الله عصام مصطفي السيد مصطفى.

279. جيلان إسماعيل أحمد فؤاد إسماعيل حلمي.

280. رانيا محمود محمد حلمي الشريف.

281. عمر حسان عبد السميع هاشم.

282. منة الله عامر محمود أحمد.

283. محمد جابر عوض عبد الحميد الجندى.

284. شهد علاء عبد الفتاح مرسى غتورى.

285. محمد مصطفي محمد محمد عامر سليمان.

286. هايدي عبد المولى زين العابدين محمد.

287. محمود أحمد عبد السلام السيد.

288. محمد ايمن محمد نور الدين سليمان.

ونص القرار على تحديد أقدمية المعينين من دفعات 2019 و2020 و2021 بين أقرانهم المعينين من ذات دفعات التخرج في درجة معاون نيابة، كما نص على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1448هـ، الموافق 30 سبتمبر 2026.