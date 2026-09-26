رئيسة النيابة الإدارية تنعى المستشار أحمد الزند: خدم العدالة خلال مرحلة تاريخية

نعت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسها ونيابة عن مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأعربت النيابة الإدارية، في بيان لها عن بالغ تقديرها لمسيرة المستشار الراحل القضائية، وما شهدته من محطات بارزة في العمل القضائي والعام، تولى خلالها عددًا من المواقع والمسؤوليات القضائية، واضطلع بالعديد من المسؤوليات التي عكست خبرته الممتدة في مجال العمل العام.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن المستشار أحمد الزند تولى مسؤولية وزارة العدل، وواصل من خلالها أداء دوره في خدمة منظومة العدالة والنهوض بشؤونها خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن.

وتقدمت المستشارة هدى أحمد عيسى بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى أسرة القضاء المصري، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد المستشار أحمد الزند بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه عن مسيرته في خدمة العدالة والوطن خير الجزاء، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.