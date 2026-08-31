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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيسة النيابة الإدارية تزور محكمة النقض لتقديم التهنئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيسة النيابة الإدارية تزور محكمة النقض
رئيسة النيابة الإدارية تزور محكمة النقض
إسلام دياب

قامت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية،  اليوم الاثنين بزيارة القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر محكمة النقض؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع، متمنيةً لسيادته التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية، ومواصلة مسيرة العطاء في محراب العدالة.


وقد رافقها خلال الزيارة كل من المستشار خيري معوض النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار  كمال علي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال قطب مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار  منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي عضو الوحدة.


حيث كان في استقبال الزيارة لفيف من قيادات محكمة النقض ضم كل من القاضي رفعت محمود طلبة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي فراج عباس عبد الغفار  النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض ومدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات العامة لمحكمة النقض، والقاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن خالص اعتزازها بالقضاء المصري، وتقديرها لما تضطلع به محكمة النقض من مكانة رفيعة في بنية القضاء المصري، باعتبارها قمة الهرم القضائي، وما تؤديه من رسالة جليلة في إرساء صحيح أحكام القانون، وتوحيد المبادئ القضائية، بما يكفل استقرار التطبيق القانوني ويعزز الثقة في العدالة.
وأكدت أن ما يجمع النيابة الإدارية وسائر جهات القضاء المصري هو وحدة الغاية وسمو الرسالة، المتمثلة في إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، مشيرةً إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الأدوار القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة في مصر.

ومن جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن بالغ ترحيبه ب المستشارة هدى أحمد عيسى والوفد المرافق لها، مثمنًا هذه الزيارة وما تعكسه من عمق الروابط التي تجمع بين مؤسسات القضاء المصري، ومؤكدًا تقديره للدور الذي تنهض به النيابة الإدارية في حماية المال العام، ومواجهة أوجه الفساد والانحراف داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم انتظام سير المرافق العامة ويحفظ مقدرات الدولة.
كما أشاد بما تبذله النيابة الإدارية من جهود في مباشرة اختصاصاتها القضائية والرقابية، وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة، مؤكدًا أن تعدد وتنوع جهات القضاء لا يحول دون تكامل أدوارها وتساند جهودها في سبيل إرساء العدالة، وإنفاذ القانون، وحماية المصالح العليا للمجتمع والدولة.

رئيسة هيئة النيابة الإدارية رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى

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