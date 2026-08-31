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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع مصور واقعة التأمينات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام

النائب العام
النائب العام
إسلام دياب

تقدم دفاع مصور واقعة التأمينات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد موظفة بأحد مكاتب التأمينات والمعاشات، اتهمها فيه بسبه وتهديده وتخويفه، على خلفية واقعة شهدها مكتب تأمينات ومعاشات الهرم بمنطقة المطبعة في فيصل، مشيرا إلى أن البلاغ يأتي بعد خلافات نشبت عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي إن موكله كان متواجدا داخل مكتب التأمينات يوم 19 أغسطس الجاري لإنهاء إجراء متعلق باستخراج "برينت تأمينات"، ولاحظ مشادة كلامية بين الموظفة ورجل مسن كان يستفسر عن إجراء خاص به.

وأوضح مقدم البلاغ، أن المكتب شهد وجود طوابير من المواطنين، وأن الرجل المسن، الذي ذكر أنه تجاوز السبعين من عمره، توجه إلى شباك مخصص للسيدات بعدما كان خاليا من المواطنين، للاستفسار عن الخدمة التي يريد الحصول عليها.

وأضاف أن مشادة كلامية نشبت بين الرجل والموظفة، مدعيا أن الأخيرة وجهت إليه عبارات مسيئة، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى التدخل للدفاع عنه، مشيرا إلى أنه  قام بتصوير جانب من الواقعة بهدف توثيق ما وصفه بـ"تجاوزات وظيفية"، وليس بقصد التشهير بالموظفة.

وذكر مقدم البلاغ أن الموظفة تقدمت، في 24 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى جهات التحقيق اتهمته فيه بالتشهير بها، على خلفية تداول الفيديو، مؤكدا أن ما قام به، بحسب روايته، كان بهدف توثيق واقعة داخل مرفق حكومي وإيصالها إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن الواقعة انتهت إلى اتخاذ إجراء إداري بحق الموظفة، مطالبا بالتحقق من ملابسات الواقعة والاطلاع على ملفها الوظيفي والجزاءات أو المخالفات المسجلة بحقها، إن وجدت.

كما اتهم المحامي الموظفة، في بلاغه، بالتعرض له خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أنها قالت خلاله عبارات من بينها: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يترد عليك وعلى عيالك".

واعتبر مقدم البلاغ أن هذه العبارات تمثل، من وجهة نظره، إساءة وتهديدا، وطالب النيابة العامة بفحص المحتوى المنشور والتحقق من مدى انطباق النصوص القانونية عليه.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باستدعاء الموظفة وسماع أقوالها والتحقيق فيما نسب إليها، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، إلى جانب تمكينه من الإدلاء بأقواله تفصيليا وتقديم أسطوانة تتضمن مقطع الفيديو محل الخلاف.

كما طالب بالاستعلام من جهة الإدارة عن الصحيفة الوظيفية للموظفة، وما إذا كانت قد وقعت عليها جزاءات أو سجلت بحقها مخالفات وظيفية، إلى جانب الاستعلام عن التقرير السري السنوي الخاص بها.

مصور واقعة التأمينات النائب العام التأمينات والمعاشات

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