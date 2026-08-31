الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أفراد أمن إدارى مع جامع خردة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بين طرف أول: (فرد أمن إدارى بإحدى الشركات ، صديقيه) ، طرف ثان: (جامع خردة) جميعهم مقيمين بالإسكندرية ، لإعتراض فرد الأمن الإدارى على قيام الطرف الثانى بجمع المخلفات والخردة بجوار المزلقان محل عمله قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

