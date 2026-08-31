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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهمهم بالاستثمار فى المراهنات والعملات المشفرة.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بأسيوط

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات  المشفرة غير المشروعة والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال إدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل  مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) وضُبط بحوزته  (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – وحدة جهاز حاسب آلى - 6 بطاقات دفع إلكترونى  مبلغ مالى"من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية النصب المراهنات

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