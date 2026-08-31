حشيش أون لاين.. القبض على أدمن صفحة على فيس بوك لبيع المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

