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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات

قرعة الحج
قرعة الحج
مصطفى الرماح

تبدأ وزارة الداخلية اليوم إجراء قرعة الحج للمتقدمين فى 10 محافظات .

وكانت قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1448هـ/2027م.

 وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 31/8/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026.

 على النحو التالى:

الإثنين الموافق 31/8/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادى الجديد).

الثلاثاء الموافق 1/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الغربية – بنى سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر - أسيوط).

الأربعاء الموافق 2/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء - سوهاج).

 هذا ويمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الإستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية للحج من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالى (0227983000).

وزارة الداخلية قرعة الحج حج القرعة

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