منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات

تبدأ وزارة الداخلية اليوم إجراء قرعة الحج للمتقدمين فى 10 محافظات .

وكانت قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1448هـ/2027م.

وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 31/8/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026.

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على النحو التالى:

الإثنين الموافق 31/8/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادى الجديد).

الثلاثاء الموافق 1/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الغربية – بنى سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر - أسيوط).

الأربعاء الموافق 2/9/2026

➢ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء - سوهاج).

هذا ويمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الإستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية للحج من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالى (0227983000).