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تفاهم أمريكي صيني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاهم أمريكي صيني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وأوضح "بيسنت"، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" قبل اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أنه سيجري محادثات مع مسؤولين صينيين بشأن إيران، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على بكين بسبب استمرارها في شراء النفط الإيراني.

ورفض ما وصفه برواية تفيد بتردد الإدارة الأمريكية في مواجهة الصين بسبب علاقاتها الاقتصادية مع إيران، واعتبرها "رواية زائفة تمامًا"، مؤكدًا أن واشنطن وبكين تتفقان على هدفين رئيسيين، هما إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي إن إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات اقتصادية جديدة، ضمن حملة تستهدف عزل إيران اقتصاديًا وتشديد الضغوط المالية عليها.

وأضاف بيسنت: "سنلجأ إلى العنف المالي إذا لزم الأمر"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد توجيه رسالة واضحة إلى الجهات التي تتعامل مع إيران بشأن ضرورة وقف دعم النظام الإيراني.

الصين الولايات المتحدة والصين مضيق هرمز طهران القاهرة الإخبارية إيران

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