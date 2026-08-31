طقس اليوم.. انخفاض طفيف في الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

تشهد البلاد اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وفقاً لما نقلته الاولي المصرية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر، وحار ورطب نهارًا على أغلب المناطق، فيما تميل الأجواء للحرارة والرطوبة ليلًا.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق، لذلك يجب على قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

فرص أمطار خفيفة

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

كما قد تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

نشاط للرياح وتحسن نسبي مساءً

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة للعظمى

السواحل الشمالية: بين 31 و32 درجة

شمال الصعيد: 36 درجة

جنوب الصعيد: 39 درجة

وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى إلى نحو 36 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 40 درجة.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وتشهد بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة نشاطًا للرياح، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط إلى نحو 1.75 و2.25 متر.

وتستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بينما تظل الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص الأمطار الخفيفة أبرز الظواهر الجوية المؤثرة اليوم.



