عصام عبد الفتاح: يوجد تحفُز ضد الحكام هذا الموسم.. ومباراة القمة بطاقم أجنبي

تحدَثَ عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، بالإضافة إلى دوري المحترفين.

وكان نادي زد قد أصدر بياناً رسمياً انتقد من خلاله الأخطاء التحكيمية في مباراته ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي أدارها الحكم محمد معروف، مشيراً إلى أن قراراته أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: يوجد تحفُز ضد الحكام هذا الموسم، وترصد للأخطاء بشكل كبير، والشكاوي التحكيمية بدأت مبكراً، ونسعى بكل تأكيد لتطوير أداء الحكام والعمل على تقليل الأخطاء بقدر الإمكان، وعدم تكرار سيناريوهات اللجان السابقة.

وتابع: لم أصرح من قبل بأن إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز سيتم إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، وهذه التصريحات نُقلت على لساني بشكل خاطئ، ومباراة القمة ستدار بصافرة أجنبية كما هو الحال في المواسم السابقة.