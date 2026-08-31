الشناوي ينتظر موقف مصطفى شوبير لتحديد مصيره في الأهلي

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، من مستقبله مع الفريق، في ظل ارتباطه بموقف زميله مصطفى شوبير.

وأوضحت سهام صالح أن الشناوي ينتظر حسم موقف شوبير من الاستمرار مع الأهلي، مشيرة إلى أن استمرار مصطفى شوبير داخل القلعة الحمراء قد يدفع الشناوي إلى التفكير في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر.

وأضافت أن حال رحيل مصطفى شوبير للاحتراف، فإن محمد الشناوي سيتجه إلى تجديد تعاقده مع الأهلي والاستمرار ضمن صفوف الفريق، في ظل ارتباط مستقبله بقرار زميله خلال الفترة المقبلة.