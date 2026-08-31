البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، اليوم الختامي لأسبوع الخدمة الخامس لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر، والذي جرت فعالياته لمدة سبعة أيام، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وجمع شباب الكنيسة القبطية من مختلف أنحاء العالم.

وحمل أسبوع الخدمة الخامس (ASK 2026) شعار ASK - SEEK - KNOCK من وحي كلمات السيد المسيح في الموعظة على الجبل: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (مت ٧: ٧). حيث تضمن برنامجًا متنوعًا من الخدمات والأنشطة الروحية والاجتماعية، إلى جانب اللقاءات مع الآباء والخدام، والزيارات التي أتاحت للشباب التعرف بصورة أعمق على تاريخ الكنيسة القبطية وتراثها، والمشاركة العملية في خدمة إخوتهم داخل مصر، فصار الأسبوع بمثابة رحلة مميزة من الخدمة والتواصل والانتماء إلى الكنيسة الأم في مصر.

شارك في (ASK 2026) عدد من الآباء الكهنة من الإيبارشيات والكنائس القبطية خارج مصر، إلى جانب آباء وخدام من داخل مصر، بقيادة المنسق العام لأسبوع الخدمة العالمي القمص جوشوا تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بسيدني، والمندوب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني. بينما جرى خلال الحفل الختامي في اليوم الأخير عرض أبرز محطات الأسبوع وذكرياته، من خلال مجموعة من الفقرات التي عكست روح المحبة والعمل الجماعي التي ميزت أيام الخدمة، كما تم توجيه كلمات الشكر والتقدير للآباء المشاركين والمنظمين والخدام وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

وفي كلمته حدث قداسة البابا الحضور عن الوقت TIME ، وهو اختصار كلمات

T- today

I - investment

M - mission

E - endless effort

ويأتي ASK 2026 ليحمل رسالة واضحة: أن أبناء الكنيسة القبطية في الخارج ليسوا بعيدين عن الكنيسة الأم، بل هم جزء أصيل من جسد واحد، يجتمعون في الكنيسة الأم للصلاة والخدمة والتعلم، ويعودون إلى كنائسهم في بلاد المهجر حاملين معهم خبرات جديدة وذكريات وثمارًا روحية وخدمية.

تم ترتيب اسبوع الخدمة العالمى من خلال مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).