قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض
الحرس الثوري يتوعد أمريكا: كل ضربة ضدنا ستقابل برد أشد تدميرا
الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف
هل صلاة سنة الفجر واجبة؟.. تعرف على حكم ركعتي الفجر وفضلها ووقت أدائها
السبت.. ثاني جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟
اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت القوات الأمريكية في الأردن
تطورات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي.. الشرط الجزائي كلمة السر
ضربة أمريكية قرب هرمز.. واشنطن تستهدف منصات إيرانية قبل زرع ألغام بحرية
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر

البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر
البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر
ميرنا محمود

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، اليوم الختامي لأسبوع الخدمة الخامس لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر، والذي جرت فعالياته لمدة سبعة أيام، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون،  وجمع شباب الكنيسة القبطية من مختلف أنحاء العالم.

وحمل أسبوع الخدمة الخامس (ASK 2026) شعار ASK - SEEK - KNOCK من وحي كلمات السيد المسيح في الموعظة على الجبل: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (مت ٧: ٧). حيث تضمن برنامجًا متنوعًا من الخدمات والأنشطة الروحية والاجتماعية، إلى جانب اللقاءات مع الآباء والخدام، والزيارات التي أتاحت للشباب التعرف بصورة أعمق على تاريخ الكنيسة القبطية وتراثها، والمشاركة العملية في خدمة إخوتهم داخل مصر، فصار الأسبوع بمثابة رحلة مميزة من الخدمة والتواصل والانتماء إلى الكنيسة الأم في مصر.

شارك في (ASK 2026) عدد من الآباء الكهنة من الإيبارشيات والكنائس القبطية خارج مصر، إلى جانب آباء وخدام من داخل مصر، بقيادة المنسق العام لأسبوع الخدمة العالمي القمص جوشوا تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بسيدني، والمندوب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني. بينما جرى خلال الحفل الختامي في اليوم الأخير عرض أبرز محطات الأسبوع وذكرياته، من خلال مجموعة من الفقرات التي عكست روح المحبة والعمل الجماعي التي ميزت أيام الخدمة، كما تم توجيه كلمات الشكر والتقدير للآباء المشاركين والمنظمين والخدام وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

وفي كلمته حدث قداسة البابا الحضور عن الوقت TIME ، وهو اختصار كلمات 
T- today 
I - investment
M - mission 
E - endless effort

ويأتي ASK 2026 ليحمل رسالة واضحة: أن أبناء الكنيسة القبطية في الخارج ليسوا بعيدين عن الكنيسة الأم، بل هم جزء أصيل من جسد واحد، يجتمعون في الكنيسة الأم للصلاة والخدمة والتعلم، ويعودون إلى كنائسهم في بلاد المهجر حاملين معهم خبرات جديدة وذكريات وثمارًا روحية وخدمية.

تم ترتيب اسبوع الخدمة العالمى من خلال مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره  (Hands in God’s Hand).

قداسة البابا تواضروس الثاني الخدمة الخامس لشباب الكنيسة القبطية القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

مصر والصين

قراءات في زيارة الرئيس الصيني.. كيف تعاملت مصر مع ملف الدولار باتفاقية مبادلة العملة مع الصين

الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري

انطلاق الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري

صورة أرشيفية

مصر توقيت استثنائي.. لماذا تتزايد أهمية السوق المصرية لبكين؟

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد