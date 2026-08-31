اعراض غير متوقعة.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ابنة نجلاء فتحي

كتب الدكتور جمال شعبان طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف فيه سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.

ماذا يحدث أثناء الموت القلبي المفاجئ؟

عند حدوث سكتة قلبية مفاجئة، يتوقف القلب عن ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، هذا يعني أن الأعضاء لا تتلقى الأكسجين اللازم لأداء وظائفها والحفاظ على الحياة، وبدون مساعدة فورية لإيصال الأكسجين إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، تكون هذه الحالة قاتلة، وتُعرف حينها بالموت القلبي المفاجئ

أعراض الأزمة القلبية

بعض أعراض الموت القلبي المفاجئ قد تظهر قبل ساعات أو أسابيع من حدوثه، مثل:

علامات حيوية غير طبيعية

نوبة قلبية

العدوى الشديدة ( تسمم الدم )

تعب

ضيق في التنفس

ألم صدر

الإغماء

خفقان القلب

ما هي عوامل الخطر للموت القلبي المفاجئ؟

للموت القلبي المفاجئ عوامل خطر عديدة، لكن يزداد احتمال الإصابة به مع التقدم في السن، كما أن بعض الأسباب الوراثية لأمراض القلب، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، تزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة والموت القلبي المفاجئ. ومن أبرز هذه العوامل:

نوبة قلبية سابقة: يزداد خطر الموت القلبي المفاجئ بعد الإصابة بنوبة قلبية.

مرض الشريان التاجي: تشمل عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي التدخين، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية