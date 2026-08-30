برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن وزير الكهرباء والطاقة يحاول جاهدًا وضع حلول لمشكلة التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، بما يضمن إصدار الفواتير وفقًا للاستهلاك الفعلي للمواطنين.

وقالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، إن هناك مطالبات بسرعة حل المشكلات المتعلقة بـالعدادات الكودية، خاصة في ظل معاناة المواطنين من بعض الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب الارتفاعات المتتالية في أسعار شرائح الكهرباء، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على المواطن المصري.

يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

وتابعت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة حل مشكلات قطاع الكهرباء والتيسير على المواطنين، مؤكدة أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على وضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.