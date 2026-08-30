لترشيد استهلاك الكهرباء.. إجراءات عاجلة لتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط المديونيات

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها سرعة استبدال العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، إلى جانب وضع آلية موحدة لتقسيط المديونيات والتسويات المالية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحكام الرقابة على فواتير الكهرباء والتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المتأخرة.

الكهرباء

تدقيق فواتير الكهرباء وقراءات العدادات

واستعرض الاجتماع آليات المحاسبة وإصدار فواتير استهلاك الكهرباء، ونظم المراجعة والتدقيق المتبعة داخل شركات التوزيع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة عند احتساب الاستهلاك وتسجيل القراءات الفعلية للعدادات.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية تصوير قراءات العدادات وإثبات الاستهلاك الفعلي للمشتركين، وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك، بما يضمن دقة الفواتير ويحد من الأخطاء أو التقديرات غير الدقيقة.

كما وجه بتدقيق تشريح كل فاتورة وفقا لأشهر المحاسبة، ومراجعة بيانات الاستهلاك قبل إصدار الفواتير، بما يضمن توافق القيمة المستحقة مع الاستهلاك الفعلي للمشترك.

تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة

وتناول الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، حيث وجه وزير الكهرباء بضرورة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وتغيير العدادات خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

كما شدد على توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات، بحيث يتم تركيبها بصورة عاجلة فور تلقي البلاغات من خلال منظومة الشكاوى، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم تعرض المواطنين لفترات طويلة من الانتظار.

تقسيط مديونيات الكهرباء

وفيما يتعلق بالمتأخرات والتسويات المالية، وجه وزير الكهرباء بوضع نظام موحد لتقسيط المديونيات يتم تطبيقه على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات المتراكمة وفقا للقواعد المنظمة وبما يتناسب مع قدرتهم على السداد.

وأكد عصمت أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تسوية المديونيات، مع الالتزام باللوائح والقواعد المعمول بها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق شركات الكهرباء والتيسير على المشتركين.

توحيد أسعار المقايسات

كما وجه وزير الكهرباء بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تطبيق قواعد واضحة وموحدة على المواطنين، ويحد من وجود اختلافات في تكلفة المقايسات بين الشركات.

وشدد على ضرورة إعداد تقارير دورية بشأن معدلات الأداء، وتعزيز أعمال لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار الفواتير والمحاسبة، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني للتعامل السريع مع الأعطال والبلاغات.

الكهرباء

تعزيز منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية استمرار العمل بمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين، مع ضرورة سرعة فحص الشكاوى والتظلمات والرد عليها، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات الاستجابة والإجراءات التي تم اتخاذها.

وشدد على ضرورة متابعة البلاغات حتى الانتهاء منها، وتقديم التسهيلات للمواطنين وفقا للوائح المنظمة، مؤكدا أن تحسين مستوى الخدمات الكهربائية يمثل أولوية أساسية للوزارة.

خطة تحسين جودة التغذية الكهربائية

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المنفذة ضمن خطة رفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود واستمرار التنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة.

كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين مختلف أطراف منظومة الكهرباء خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية واستمراريتها.

وتابع الوزير إجراءات تحسين الخدمة وتقليل معدلات انقطاع الكهرباء، سواء من حيث عدد مرات الانقطاع أو مدته أو تكراره، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

8 إرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على التيار

مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، تبرز أهمية اتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي تساعد المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك، والحفاظ على كفاءة الأجهزة، إلى جانب الحد من مخاطر الاستخدام الخاطئ للتيار الكهربائي.

1. إطفاء الأنوار في الغرف والأماكن غير المستخدمة، وعدم ترك الإضاءة تعمل دون حاجة.

2. فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار بعد الانتهاء من استخدامها، وعدم تركها في وضع الاستعداد لفترات طويلة.

3. استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، باعتبارها من البدائل التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء.

4. ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة مناسبة، مع تجنب خفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه لتقليل استهلاك الطاقة.

5. إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والتأكد من سلامتها وكفاءتها لتجنب ارتفاع استهلاك الكهرباء.

6. تجنب تشغيل عدد كبير من الأجهزة مرتفعة الاستهلاك في الوقت نفسه، خاصة الأجهزة التي تحتاج إلى قدرات كهربائية كبيرة.

7. الابتعاد عن التوصيلات الكهربائية العشوائية أو غير الآمنة، لما قد تسببه من مخاطر على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن احتمالية نشوب الحرائق.

8. الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة، للمساهمة في الحفاظ على المال العام ودعم استقرار وانتظام الخدمة الكهربائية.