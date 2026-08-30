الكهرباء قطعت.. مروان خوري يتعرض لموقف محرج في حفل دمشق

أحيا الفنان مروان خوري، حفل غنائي مساء أمس السبت 29 أغسطس، في العاصمة السورية دمشق، قبل أن يتعرض لموقف محرج بسبب انقطاع الكهرباء عن مكان الحفل.

وظهر مروان خوري، في مقطع فيديو متداول من حفل دمشق أثناء انقطاع الكهرباء عن معرض دمشق الدولي، الذي أقيم فيه الحفل، ووقف مروان، لفترة تحت إضاءة الكشافات وفلاشات الموبايلات ثم غادر بعد إستمرار انقطاع الكهرباء.

أحدث أغاني مروان خوري

وكان أحدث أغاني الفنان اللبناني مروان خوري، أغنية «لو ممكن»، التي طرحها في يونيو 2026، وهي إحدى أغاني مسلسل «ممكن».

تحمل الأغنية أجواء رومانسية، وتتحدث كلماتها عن التعلق بالحبيب والرغبة في استمرار وجوده، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، بينما تولى داني خوري مهمة التوزيع والميكساج.

وفي مارس الماضي، أصدر مروان خوري أغنية «هتعمل فينا إيه يا حب»، والتي طرحت كعمل غنائي منفرد عبر المنصات الموسيقية في 4 مارس 2026. وتصل مدة الأغنية إلى نحو 3 دقائق و51 ثانية، وجاءت ضمن سلسلة الأعمال الجديدة التي قدمها الفنان خلال العام، محتفظة بالطابع العاطفي الذي يميز تجربته الغنائية.

كما قدم مروان خوري في فبراير 2026 أغنية «طلي يا عروس»، وهي أغنية خاصة أعدها بمناسبة حفل زفاف الشيخة آية بنت خالد بن جاسم آل ثاني والشيخ عبد العزيز بن خليفة بن فهد آل ثاني. الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتولى داني خوري توزيعها، وجاءت كلماتها في أجواء احتفالية رومانسية تهنئ العروسين وتحتفي بالحب والزواج.

أعمال مروان خوري

قال الفنان مروان خوري إنه ينتظر الكثير من الأعمال الغنائية التى تطرح على مدار العام.

وأضاف مروان خوري فى تصريحات ل"عرب وود"، أنه انتهى من تلحين وتأليف كلمات ٣ أغاني جديدة الفنانة إليسا ، بعد أغنية “كله وهم” ، ومن المنتظر أن يطرحوا خلال الفترة القادمة.

مروان خوري وزوجته

وحل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى الفضائيات اللبنانية.

وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”.