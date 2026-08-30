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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة «اشهدي يا دني».. غدا

نانسي عجرم
نانسي عجرم
محمد سعيد

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم “اشهدي يا دني”، غدا الاثنين 31 أغسطس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وسبق وطرحت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر “إنستجرام”، وهي تغني جزءا من أغنيتها الجديدة، للترويج لها قبل طرحها. 

ألبوم نانسي عجرم

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها بالألبوم الجديد. 

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني. 

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

نانسي عجرم أغاني نانسي عجرم أعمال نانسي عجرم

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