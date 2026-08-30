محمد صلاح العزب يكشف تفاصيل مشروع «القصة الكاملة»: قصة جديدة كل شهر

كشف المؤلف محمد صلاح العزب عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع «القصة الكاملة»، موضحًا أن العمل يأتي في إطار تجربة درامية مختلفة تعتمد على تقديم قصص متنوعة، مع الاستعانة بفريق عمل جديد في كل قصة.

وكتب محمد صلاح العزب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: «للتوضيح، القصة الكاملة مشروع ضخم عبارة عن قصة مختلفة كل شهر بمؤلف ومخرج وممثلين مختلفين».

وأضاف: «كل قصة عبارة عن 3 حلقات بتحكي بشكل درامي جريمة حصلت فى الواقع، استنادًا لسرد المتألق سامح سند، وتحت إشراف المبدع جدًا فى كل التفاصيل مجدى الهواري».

وأكد العزب أن الحديث عن المشروع بشكل عام يختلف عن الاحتفاء بكل قصة عند عرضها، قائلًا: «وده معناه، باركوا لنا كلنا على المشروع بشكل عام، وباركوا لأصحاب كل قصة لما تنزل بشكل خاص».



واختتم حديثه مهنئًا صناع أولى قصص المشروع، قائلًا: «ألف مبروك للأعزاء نجلاء الحديني وإسلام خيرى على براعة استهلال الموسم بلعبة جهنم، مجهود ضخم، وشغل يشرف».