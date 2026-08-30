إلهام شاهين تسخر من شائعة وفاتها بحادث سير: المرحومة ترسل لكم سلاماتها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الرد بطريقة ساخرة على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن وفاتها في حادث سير أثناء عودتها من الساحل الشمالي، لتضع حدًا للشائعة من خلال ظهور طريف مع الإعلامية بوسي شلبي عبر «إنستجرام».

وظهرت إلهام شاهين فى مقطع فيديو نشرته بوسى شلبى، التى علقت عليها بطريقة ساخرة قائلة: «المرحومة أهى يا جماعة»، وسط ضحكات من الثنائي.

وردت إلهام شاهين على الشائعة ممازحة: «المرحومة ترسل لكم سلاماتها»، لتواصل بوسي شلبي المزاح قائلة: «كنتى طيبة أوى، وأدى اللى جالك من الساحل وأجواء الساحل».

وجاء ظهور إلهام شاهين في الفيديو لطمأنة جمهورها ونفي ما تم تداوله من أنباء عن وفاتها، مؤكدة بشكل ساخر أنها بخير.





