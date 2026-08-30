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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بداية من اليوم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 مع اقتراب نهاية فصل الصيف، بدأت الأحوال الجوية تشهد تحسنًا تدريجيًا، مع انكسار موجة الحرارة وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن اضطراب البحر المتوسط لا يزال يفرض تحذيرات مهمة على المواطنين ورواد الشواطئ، خاصة مع ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

 وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة الأجواء إلى معدلاتها المعتادة.

الأرصاد الجوية
الأرصاد 

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

 

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا بداية من اليوم.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل نحو 34 درجة مئوية، مع تحسن عام في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

تحذير مهم لرواد الشواطئ

 

الأرصاد

وشددت منار غانم على ضرورة عدم النزول إلى مياه البحر في حال رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، موضحة أن رفع الراية الحمراء يعني أن البحر غير آمن تمامًا للسباحة والتنزه.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة وتوجيهات فرق الإنقاذ على الشواطئ، وعدم تجاهل التحذيرات الصادرة، حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.

الصيف مستمر حتى 22 سبتمبر

 

وأشارت منار غانم إلى أن فصل الصيف ينتهي فلكيًا يوم 22 سبتمبر، موضحة أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، رغم التحسن التدريجي المتوقع في الأجواء.

وأضافت أن النصف الثاني من شهر سبتمبر سيشهد انخفاضًا في نسب الرطوبة، وهو ما سيساهم في تحسن الإحساس بحالة الطقس بصورة أكبر.

اضطراب البحر المتوسط

 

وتابعت أن هناك استمرارًا في اضطراب البحر المتوسط، موضحة أن سرعة الرياح تراوحت بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر.

وقالت إن اضطراب حركة الملاحة البحرية من المتوقع أن يستمر اليوم، رغم انخفاض سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بصورة نسبية، حيث يتراوح ارتفاع الموج غرب البحر المتوسط بين مترين و3 أمتار.

وأكدت أن هذه الأجواء غير مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، خاصة في مناطق السلوم والعلمين ومطروح والإسكندرية، وأجزاء من سواحل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.

تحسن حالة البحر الثلاثاء

 

وأضافت منار غانم أن حالة البحر تبدأ في التحسن تدريجيًا يوم الإثنين، على أن يعود البحر المتوسط إلى حالته المعتادة ويصبح مؤهلًا بصورة أكبر لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه اعتبارًا من الثلاثاء.

نصائح مهمة للمواطنين

 

ووجهت منار غانم عددًا من النصائح للمواطنين، من بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس البيضاء أو فاتحة اللون، إلى جانب الحرص على تناول كميات كافية من السوائل، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 36 24

6 اكتوبر 35 23

بنها 35 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 32 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الاسماعيلية 37 24

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

كاترين 29 18

الطور 33 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 28

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

رأس غارب 35 28

سفاجا 35 27

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 27

أبرق 38 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

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