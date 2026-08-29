سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط

أكدت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك اغلاق لبعض الشواطئ على البحر المتوسط بسبب ارتفاعات الأمواج التي تصل لـ٤.٥ متر ".

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " صدى البلد"، :" هناك نشاط رياح ورمال واتربة واصدرنا تحذير بحري في البحر المتوسط بسبب اضطراب الملاحة وسرعات الرياح تتراوح بين ٥٠ و٧٠ كيلو متر ".

وتابعت منار غانم :" نحذر من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط ومستمر الاضطراب غدا الاحد وغير مؤهل لأعمال الصيد والتنزه ".

وأكملت منار غانم :" بداية من يوم الاثنين تنخفض ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط ويوم الثلاث يعود البحر ملاءم لأعمال التنزه والصيد.

ولفتت منار غانم :" لازم نتبع التعليمات في وقت رفع الرايات الحمراء على البحر .. وانهارده الموج كان مرتفع ونشاط الرياح والاتربة أدى لاضطراب الرؤية الافقية"، مضيفة:" غدا سرعات الرياح تتراوح بين ٣٠ و٤٠ كيلو متر فالساعة".