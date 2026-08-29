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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنذار بحري وتحذير مروري.. الأرصاد: انخفاض الرؤية ببعض الطرق وارتفاع أمواج البحر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهات عاجلة بشأن حالة الطقس ومستجدات الأحوال الجوية اليوم في مصر، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

إنذار بحري واضطراب الملاحة

أطلقت الأرصاد إنذاراً بحرياً يحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وشواطئ عدد من المدن والمحافظات الساحلية تشمل: (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء).

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 4.5 متر، داعية إلى اتخاذ كافة تدابير السلامة وتجنب الإبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية والصيد في المناطق المتأثرة.

رياح مثيرة للرمال وتدهور الرؤية الأفقية

تشهد مناطق من شمال البلاد نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية ببعض المناطق وتدهورها على صحراء مطروح.

وسجلت مدينتا بورسعيد والعلمين انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية لتبلغ نحو 2000 متر، وهو ما استدعى توجيه تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمتأثرة بالأتربة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، تعليمات السلامة لقائدي المركبات، بضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق التأثرة بانخفاض الرؤية.

وأيضا للمواطنين ومرتادي الشواطئ، ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، والالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ وعدم الإبحار في المناطق البحرية المضطربة.

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