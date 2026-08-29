الجولة الثالثة تطرق الأبواب.. صراع القمة يشتعل ومواجهة قوية تنتظر الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 بعدما كشفت أول جولتين عن بداية قوية ومنافسة مبكرة على صدارة جدول الترتيب في ظل تقارب النقاط بين أكثر من فريق.

وشهدت أول جولتين إقامة 20 مباراة حملت نتائج متفاوتة بين الأندية وأسفرت عن ملامح أولية لشكل المنافسة على القمة إلى جانب استمرار البحث عن الانتصار الأول بالنسبة لعدد من الفرق التي لم تنجح في تحقيق البداية المنتظرة.

4 أندية بالعلامة الكاملة

وتدخل الجولة الثالثة وسط منافسة قوية على صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما نجحت 4 أندية في حصد 6 نقاط من أول مباراتين وهي بيراميدز والأهلي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

ويحتل بيراميدز صدارة المسابقة بفارق الأهداف، يليه الأهلي في المركز الثاني، ثم طلائع الجيش ثالثا والمصري رابعا بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى وفوزه على البنك الأهلي في الجولة الثانية.

مباريات قوية للكبار

وتقام منافسات الجولة الثالثة على مدار 4 أيام، تبدأ الاثنين وتستمر حتى الخميس وتشهد مواجهات قوية سيكون لها دور كبير في إعادة ترتيب جدول المسابقة.

ويلتقي الزمالك مع بتروجت في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على البنك الأهلي بينما يخوض بيراميدز اختبارا صعبا أمام المصري البورسعيدي في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

كما يواجه الأهلي نظيره سموحة، بحثًا عن مواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بينما تتطلع باقي الأندية إلى حصد النقاط وتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

هدافي الدوري المصري

وعلى مستوى سباق هدافي الدوري المصري يتقاسم الثلاثي محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز وماولي وايو لاعب القناة صدارة القائمة برصيد هدفين لكل لاعب.

وتشتد المنافسة على لقب الهداف مع بداية الموسم وسط توقعات بأن تشهد الجولات المقبلة دخول أسماء جديدة إلى سباق القمة التهديفية.

29 هدفا في الجولة الثانية

وشهدت الجولة الثانية طفرة تهديفية مقارنة بالجولة الافتتاحية بعدما سجلت الأندية 29 هدفًا خلال 10 مباريات مقابل 18 هدفا في الجولة الأولى.

كما شهدت الجولة الثانية إشهار الحكام 36 بطاقة صفراء إلى جانب حالتي طرد، في مؤشر على ارتفاع حدة المنافسة والندية بين الأندية منذ بداية الموسم.

وكانت الجولة الثانية قد شهدت تحقيق عدد من الانتصارات الكبيرة، أبرزها فوز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وبيراميدز على أبو قير للأسمدة بثنائية نظيفة، إلى جانب فوز الأهلي على زد بهدفين دون رد.

صراع مبكر في جدول الدوري

ومع انطلاق الجولة الثالثة، تتواصل المنافسة في ظل تقارب المستويات والنقاط، حيث تبحث أندية المقدمة عن الحفاظ على مواقعها، بينما تسعى باقي الفرق إلى تعويض ما فاتها خلال أول جولتين.

وتزداد أهمية الجولة المقبلة مع دخول الموسم مراحله الأولى، خاصة أن أي تعثر جديد قد يؤدي إلى تراجع عدد من الفرق في جدول الترتيب، في الوقت الذي يمنح فيه الفوز دفعة قوية للأندية المنافسة على القمة.

نظام الدوري المصري

وتقام النسخة الحالية من الدوري المصري بمشاركة 20 فريقًا، وتُلعب المرحلة الأولى بنظام الدور الواحد، حيث يخوض كل فريق 19 مباراة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين تضم الأولى أفضل 6 فرق للمنافسة على لقب الدوري بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا تتنافس على البقاء ويهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة أندية أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط بعد صعودها للدوري الممتاز، بينما هبطت أندية الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو إلى دوري المحترفين.

ومع انطلاق الجولة الثالثة، تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات سواء في سباق القمة أو صراع الوسط والقاع في انتظار أن تفرض نتائج المواجهات المقبلة ترتيبا أكثر وضوحا لجدول الدوري المصري.