وزير المالية: 2027/ 2028 ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن "2027/ 2028" ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية .. مشيرا إلى أن دور الوزارة أن تعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص لزيادة موارد الدولة.

وقال كجوك ، خلال زيارة ميدانية بالمديرية المالية بمطروح، بحضور المحافظ الدكتور محمد الزملوط، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية - : إن الممولين والمواطنين يجب أن يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم .. لافتًا إلى أن مهمة الوزارة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لإنجاح المنظومة المالية.

ودعا كجوك ، كل العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى التسهيل والتبسيط لصالح متلقي الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين، ويدعم بيئة الاستثمار.

وقام الوزير، بزيارة لمقر الغرفة التجارية بمطروح، تفقد خلالها سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرصه على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادى بشتى السبل، على نحو يساعد في ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها ومجتمع الأعمال.