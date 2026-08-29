محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة

تواصل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، تنفيذ فعاليات حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة، والتي تستهدف تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية، والكشف المبكر، والوقاية، والتوعية الصحية وتنمية الأسرة المصرية.

وخلال أول 28 يومًا من الحملة، قدمت الفرق الطبية وفرق العمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية أكثر من 2 مليون خدمة ومستفيد في مختلف القطاعات الصحية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ميدانيًا للوصول بالخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والتوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن ما تحقق خلال أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة يمثل انعكاسًا مباشرًا لحجم العمل المتواصل الذي تبذله الفرق الطبية والإدارية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الحملة تمثل مظلة متكاملة تجمع بين الخدمات العلاجية والوقائية والرعاية الأولية والمبادرات الرئاسية وتنمية الأسرة والتثقيف الصحي، مشيرًا إلى استمرار العمل الميداني وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الحملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن وجودهم.

وعلى صعيد خدمات المستشفيات، تم تقديم 761,815 خدمة، تضمنت 286,762 خدمة بالعيادات الخارجية، و251,057 تذكرة صرف علاج، و62,989 تحليلًا، و46,848 فحصًا بالأشعة، و38,215 حالة بالطوارئ، و23,897 جلسة غسيل كلوي، و15,813 جلسة علاج طبيعي، و17,481 خدمة بطب الأسنان، و7,828 حالة بالأقسام الداخلية، و2,889 حالة بالرعاية المركزة، و2,603 حالات بالحضانات ورعايات الأطفال، و2,005 عمليات جراحية، و451 إجراءً تداخليًا، إلى جانب صرف 2,977 كيس دم ومشتقاته.

وعلى مستوى خدمات الرعاية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل، تم تقديم 738,994 خدمة، استفاد منها 144,406 مترددين، إلى جانب تقديم 16,046 خدمة بطب الأسنان، و9,941 حالة لمتابعة الأطفال، و7,243 حالة لمتابعة الحوامل، و6,512 فحصًا للغدة الدرقية وفينيل كيتون يوريا، و3,640 حالة بطوارئ الرعاية الأولية، و1,418 مستفيدًا من مبادرة «قلبك أمانة».

وعلى مستوى الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، تم تقديم 13,926 خدمة، شملت 6,585 مترددًا و7,341 شهادة، بينما تم صرف 10,666 عبوة من الألبان المدعمة للمستحقين.

كما واصلت المبادرات الرئاسية تقديم خدماتها للمواطنين، بإجمالي 265,060 خدمة، تضمنت 101,457 خدمة ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و72,937 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، و69,800 خدمة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، و7,057 خدمة ضمن مبادرة السمعيات، و4,134 خدمة ضمن مبادرة الأم والجنين، و4,276 خدمة ضمن مبادرة كبار السن، بالإضافة إلى 9,054 إحالة وتحويلًا لتنظيم الأسرة.

وفي مجال تنمية الأسرة والمشورة الأسرية، بلغ إجمالي عدد المنتفعات 81,387 منتفعة، فيما حصلت 68,746 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، من بينهن 6,386 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب تسجيل 75,002 مترددة على غرف المشورة و57,175 تحويلًا من غرف المشورة إلى

خدمات تنظيم الأسرة.

وفي مجال الطب الوقائي وصحة البيئة، تم تنفيذ 69,897 جرعة تطعيم، إلى جانب 423 مرورًا وتفتيشًا على المنشآت، وسحب 1,763.5 عينة من مياه الشبكات والطرود، و25.2 عينة من الصرف الصحي، و64 عينة من حمامات السباحة، في إطار جهود المديرية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة والحد من مصادر الخطورة.

وامتدت جهود الحملة إلى التثقيف الصحي والتوعية، حيث استفاد 116,578 مواطنًا من الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها من خلال 17,290 ندوة توعوية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية والوقائية لدى أفراد المجتمع.

وأكد، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذا الحصاد يعكس جهدًا جماعيًا متكاملًا من جميع الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وما تبذله من جهود متواصلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وانتظام، مشيدًا بأداء جميع الفرق المشاركة في تنفيذ فعاليات الحملة برعاية محافظ الدقهليه