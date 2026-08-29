مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص – سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة القليوبية ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 32 ألف قرص مخدر – 139 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (105) مليون جنيه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







