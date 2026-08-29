إنجاز مصري في مونديال البوتشيا.. تأهل 3 لاعبين إلى دور الـ16 بكوريا

حقق منتخب مصر للبوتشيا إنجازًا مميزًا في بطولة العالم المقامة بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، بعدما نجح 3 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الـ16، ليواصل الفراعنة مشوارهم بقوة في منافسات المونديال.

وضمن كل من عبد الرحمن أحمد سعد، ومصطفى أبو سعدة، وهناء علام التأهل إلى دور الـ16، بعد المستويات القوية التي قدموها خلال منافسات الأدوار الأولى، ليؤكد الثلاثي قدرته على المنافسة أمام نخبة لاعبي العالم.

وكان عبد الرحمن أحمد سعد حقق الفوز الأول لمصر في البطولة، بعدما تغلب على لاعب البرازيل بنتيجة 5-2 في منافسات الفردي BC3 رجال، فيما نجح مصطفى أبو سعدة في تحقيق الفوز الثاني للفراعنة، بعدما تفوق على لاعب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-4 في منافسات الفردي BC4 رجال.

ويمثل تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى دور الـ16 دفعة قوية للبعثة المصرية، ويعكس المستوى المميز الذي ظهر به أبطال الفراعنة خلال منافسات البطولة، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم بـ7 لاعبين، هم: هناء علام، تسنيم جودة، رحمة توفيق، رحمة فايد، مصطفى أبو سعدة، سمير مصطفى، وعبد الرحمن سعد برعي.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد بيومي، المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، بينما تتولى الأستاذة ريم صبحي مهمة إداري البعثة، ويضم الجهاز الفني والإداري الدكتور مصطفى محمود، والكابتن محمد عبد المعز، والكابتن منة الله أيمن، والكابتن إسراء قاسم، والكابتن غادة جاد.

ويرأس البعثة نصر الضوي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، فيما يتولى إبراهيم مدكور مهمة المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للبوتشيا.

ويترقب عشاق البوتشيا المصرية منافسات دور الـ16، وسط آمال كبيرة في مواصلة الثلاثي المصري مشواره بنجاح وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية على الساحة العالمية.