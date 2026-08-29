رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملك النرويج هارالد الخامس معتبرا وفاته "خسارة كبيرة" رغم التوتر بين البلدين على خلفية جرينلاند.

ونشر الرئيس ترامب، صباح اليوم السبت، تعزية عبر منصته "تروث سوشال" بوفاة ملك النرويج هارالد الخامس، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 89 عاما.

ووصف ترامب الملك الراحل بـ"الرجل القوي، المهيب، والجدير بالاحترام"، مشيرا إلى أنه "أحب وطنه وكان شعبه يحبه ويحترمه بصدق".

وأضاف ترامب في منشوره: "قلوبنا مع العائلة الملكية ومع شعب النرويج بأسره في هذا الوقت العصيب، إنها خسارة كبيرة حقا".

ورغم الشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها الملك هارالد في بلاده، إلا أن ترامب لا يحظى بقبول واسع لدى النرويجيين.

فقد أثار الأخير استياء حلفائه في دول إسكندنافيا، لا سيما بسبب تهديداته المتكررة بالاستحواذ على جزيرة جرينلاند القطبية التابعة للدنمارك.

كما يحمل ترامب النرويج مسؤولية حرمانه من جائزة نوبل للسلام، والتي تُمنح تقليديا في العاصمة أوسلو.

وقد عبّر في يناير الماضي عن استيائه من هذا الملف، ملخصا مشاعره بقوله: "فقدت الكثير من الاحترام للنرويج"، في إشارة إلى اعتقاده بأنه كان يستحق هذا التكريم الدولي.

