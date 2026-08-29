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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مودة ينفذ تدريبًا لمتطوعى الإسكندرية لتعزيز مهارات التواصل المجتمعي

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، في شراكة جديدة تدريبًا لمتطوعي البرنامج بالتعاون مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 19 متطوعًا من متطوعي مودة ومتطوعي المكتبة، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات التواصل المجتمعي ونشر رسائل البرنامج.

https://www.elbalad.news/7088469

ويأتي تنفيذ التدريب في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية، بما يعكس تكامل الجهود الداعمة لنشر الوعي بالقضايا الأسرية، وتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية، والارتقاء بقدرات المتطوعين باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع الجمهور.

https://www.elbalad.news/7088469

وتضمن التدريب برنامجًا متكاملًا جمع بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، حيث تناول عددًا من المحاور، من بينها التعريف ببرنامج مودة وأهدافه ومبادراته والفئات المستهدفة، ومبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، إلى جانب التدريب على مهارات التواصل الفعال، وجذب انتباه الجمهور، والتعامل مع الأسئلة والمواقف المختلفة.

كما شمل التدريب تطبيقات عملية ركزت على محاكاة دور المتطوعين في مجال التوعية المباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور ونقل رسائل البرنامج بصورة مبسطة وجذابة.

ويأتي هذا التدريب في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو توسيع نطاق الاستفادة من محتوى برنامج مودة، وتعزيز دور الشباب والمتطوعين في نشر رسائله، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وترسيخ مفاهيم التربية الإيجابية.

البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة التضامن الأسرة المصرية البرنامج القومي

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