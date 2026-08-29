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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة مدينة السادات يعلن بدء الدراسة في برنامجَي «ماجستير الميكروبيولوجيا والمناعة» و«دكتوراه الكيمياء التحليلية الصيدلية»

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات

 أعلن الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة ببرنامجَي ماجستير ودكتوراه جديدين بكلية الصيدلة، مقدمًا خالص التهنئة لقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع منتسبيها بهذا الإنجاز العلمي، الذي يعكس جهود الكلية في تطوير منظومة الدراسات العليا وتعزيز قدراتها الأكاديمية والبحثية.

ويتضمن القرار بدء الدراسة في برنامج ماجستير العلوم الصيدلية في تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية في تخصص الكيمياء التحليلية الصيدلية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026.

 وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن إضافة البرنامجين تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات الدراسات العليا بالجامعة، وإتاحة مسارات أكاديمية وبحثية جديدة للباحثين في تخصصات العلوم الصيدلية، بما يدعم توجه الجامعة نحو الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي.

وينضم البرنامجان الجديدان إلى برامج الدراسات العليا المفعلة بالفعل بكلية الصيدلة، والتي تشمل ماجستير الكيمياء التحليلية الصيدلية، وماجستير الكيمياء الدوائية، وماجستير الكيمياء الحيوية، وماجستير العقاقير، ودكتوراه الكيمياء الصيدلية، إلى جانب عدد من دبلومات الدراسات العليا.

 وجاء صدور القرار الوزاري عقب زيارة لجنة فرعية من لجنة قطاع الدراسات الصيدلية للكلية في 14 يونيو 2026، للوقوف على مدى استيفاء الموارد والإمكانات البشرية والمادية اللازمة لبدء الدراسة بالبرنامجين الجديدين.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الصيدلة، عن خالص تهنئته لأسرة الكلية، مؤكدًا أن إضافة البرنامجين تعكس جهود الكلية المستمرة لتطوير برامج الدراسات العليا ودعم البحث العلمي، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الباحثين والدارسين.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات كلية صيدلية رئيس جامعة السادات

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