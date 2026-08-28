«افتكرتها هتخطفني».. تفاصيل واقعة طفلة الـ10 سنوات بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص برفقة سيدة باستقلال مركبة «توك توك» ومحاولة استدراج طفلة بزعم اختطافها في محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وبسؤال والد الطفلة، وهو عامل، أفاد بأنه بتاريخ 23 أغسطس الجاري وأثناء سير نجلته بدائرة المركز، قامت إحدى السيدات التي كانت تستقل مركبة «توك توك» بالتلويح بيدها تجاهها، ما دفع الطفلة للاعتقاد بأنها تحاول استدراجها لاستقلال المركبة معها، ففرت هاربة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز.

ضلت الطريق ولوحات دون قصد

وبسؤالها، أوضحت أنها كانت تستقل مركبة «التوك توك» لتوصيل كريمتها إلى أحد الدروس، وأثناء عودتها ضل قائد المركبة الطريق، فقامت بالتلويح بيدها لإرشاده إلى الطريق، دون أن تقصد الإشارة إلى الطفلة.

وبسؤال عدد من شهود الواقعة، أيدوا ما جاء في أقوال السيدة، لتتضح حقيقة الواقعة وعدم وجود محاولة لاستدراج الطفلة أو اختطافها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.