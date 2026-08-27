إيني: زيادة بنسبة 50% في الإنتاج من حقول سيناء البحرية

نشر الموقع الإلكتروني لشركة إيني أن ديسكالزي استعرض أمام الرئيس السيسي استثمارات الشركة في تنفيذ أنشطة مكثفة للاستكشاف والحفر في جميع المناطق التي تديرها شركة إيني في مصر، مع التركيز بشكل كبير على الفرص قصيرة دورة الإنتاج القائمة على البنية التحتية، وعلى إطالة عمر الأصول القائمة في سيناء ومنطقة دلتا النيل البحرية.

وأوضحت الشركة أنه منذ عام 2025، أسفرت هذه الأنشطة عن زيادة بنسبة 50% في الإنتاج من حقول سيناء البحرية، إلى جانب تحقيق اكتشافات إضافية في منطقة دلتا النيل البحرية والصحراء الغربية.

إيني ENi



وصنّفت شركة إيني مصر ضمن أبرز مناطق الاستكشاف المتميز خلال 2026.

وأعلنت أن الموارد المكتشفة تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الموجود أصلاً.

وحققت مصر استثمارات بالمليارات من حصاد الشراكة الاستراتيجية العالمية في قطاع البترول المصري مع شركات عالمية مثل إيني وأباتشي وبي بي وغيرها من الشركات الكبرى التي تجد في مصر أرضاً جاذبة للاستثمارات ومليئة بالخيرات.

واستطاعت وزارة البترول أن تحقق أكبر إنجاز في تاريخ مصر وهو الوصول إلى صفر مستحقات في يونيو 2026.