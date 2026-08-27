وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل لـ16 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 عن توافر فرص عمل جديدة للكوادر الهندسية والفنية والمحاسبية، وذلك من خلال نشرة التوظيف الدورية، وتتضمن الوظائف المعلنة فرصًا في تخصصات هندسة الميكانيكا والميكاترونيكس، إلى جانب وظائف فنية في الكهرباء والميكانيكا ووظائف للمحاسبين، وتصل الرواتب إلى 16 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتخصص والخبرة المطلوبة لكل وظيفة، وتتركز فرص العمل المعلنة في منطقة صلاح سالم، وتحديدًا عمارات العبور.

وتستهدف الوظائف الجديدة الشباب من أصحاب الخبرات في المجالات الهندسية والفنية والمحاسبية، حيث حدد الإعلان سنوات الخبرة المطلوبة لكل تخصص، كما وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالمؤهل والسن وموقع العمل، مع إتاحة وسيلة مباشرة للاستفسار والتقديم للراغبين في الحصول على إحدى هذه الفرص، وذلك من خلال الرقم الهاتفي المعلن من جانب وزارة العمل.

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ما الوظائف المطلوبة في إعلان وزارة العمل؟

يتضمن إعلان وزارة العمل عددًا من الوظائف المتخصصة التي تناسب الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة بحسب طبيعة كل وظيفة، وتتنوع الفرص المتاحة بين الوظائف الهندسية والفنية والمحاسبية، بما يتيح أمام أصحاب الخبرات في هذه المجالات فرصة التقدم وفقًا للشروط المحددة في الإعلان.

ويشمل الإعلان وظيفة واحدة لمهندس ميكانيكا، ويشترط لشغلها توافر خبرة تمتد إلى 5 سنوات، بينما يبلغ الراتب المحدد لهذه الوظيفة 16 ألف جنيه شهريًا، كما يتضمن الإعلان وظيفة واحدة لمهندس ميكاترونيكس، ويشترط لها خبرة 3 سنوات، ويصل الراتب أيضًا إلى 16 ألف جنيه شهريًا.

كما تتضمن فرص العمل المعلنة وظيفة واحدة لفني كهرباء، مع اشتراط خبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب المحدد لها 12 ألفًا و800 جنيه، إلى جانب وظيفة واحدة لفني ميكانيكا، مع اشتراط خبرة 5 سنوات أيضًا، ويبلغ راتبها 12 ألفًا و800 جنيه شهريًا.

وتشمل الفرص المتاحة كذلك 4 وظائف لمحاسب عام، ويبدأ الراتب المحدد لهذه الوظائف من 12 ألف جنيه، على أن يزيد الراتب وفقًا للخبرة، وهو ما يجعل الوظائف المحاسبية ضمن الفرص التي يمكن لأصحاب الخبرة في هذا المجال التقدم إليها وفقًا للضوابط المعلنة.

كم تصل رواتب وظائف وزارة العمل الجديدة؟

تصل أعلى الرواتب الواردة في الإعلان إلى 16 ألف جنيه شهريًا، وذلك لوظيفتي مهندس ميكانيكا ومهندس ميكاترونيكس، بينما تبلغ الرواتب المحددة لوظيفتي فني كهرباء وفني ميكانيكا 12 ألفًا و800 جنيه، ويبدأ راتب المحاسب العام من 12 ألف جنيه ويزيد وفقًا للخبرة.

ويكشف توزيع الرواتب عن ارتباط قيمة الأجر بالتخصص وسنوات الخبرة المطلوبة، إذ تحتاج وظيفة مهندس ميكانيكا إلى خبرة 5 سنوات مقابل راتب 16 ألف جنيه، بينما تحتاج وظيفة مهندس ميكاترونيكس إلى خبرة 3 سنوات مقابل الراتب نفسه، في حين يشترط الإعلان 5 سنوات من الخبرة لوظيفتي فني الكهرباء وفني الميكانيكا.

أما وظيفة المحاسب العام، فقد حدد الإعلان عدد المطلوبين منها بـ4 أشخاص، مع راتب يبدأ من 12 ألف جنيه ويزيد حسب الخبرة، وهو ما يمنح المتقدمين من أصحاب الخبرات المختلفة فرصة للتنافس على الوظائف وفقًا للخبرة المتوافرة لديهم.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل 2026؟

حددت وزارة العمل والجهة المعلنة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الجديدة، ويأتي في مقدمتها الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقًا للتخصص المطلوب وطبيعة الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

كما اشترط الإعلان ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وهو شرط عام يتعلق بالسن بالنسبة للمتقدمين إلى الوظائف المعلنة، إلى جانب ضرورة توافر الخبرة المطلوبة لكل تخصص وفقًا لما ورد في تفاصيل الوظائف المتاحة.

ويجب على الراغبين في التقديم مراجعة التخصص والخبرة المطلوبة قبل التواصل، حتى يتأكد المتقدم من توافق مؤهله وخبرته مع الوظيفة التي يرغب في الحصول عليها، خصوصًا أن الوظائف المعلنة تستهدف كوادر هندسية وفنية ومحاسبية لديها خبرات عملية محددة.

أين توجد وظائف وزارة العمل المعلنة؟

أوضحت وزارة العمل أن موقع العمل للوظائف المعلنة يقع في صلاح سالم، وتحديدًا في منطقة عمارات العبور، وهو العنوان المحدد في إعلان الوظائف للراغبين في معرفة مكان العمل قبل التقدم.

ويعد تحديد موقع العمل من البيانات الأساسية التي ينبغي على المتقدمين الانتباه إليها قبل اتخاذ قرار التقديم، خاصة أن الوظائف تتطلب خبرات عملية في تخصصات هندسية وفنية ومحاسبية، وبالتالي فإن طبيعة العمل وموقعه يمثلان عاملين مهمين بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة؟

دعت وزارة العمل الشباب الراغبين في شغل الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة، إلى التواصل للاستفسار والتقديم من خلال الرقم الهاتفي المعلن في تفاصيل الإعلان، وهو 01227845174.

ويتيح التواصل عبر الرقم المحدد الحصول على المعلومات الخاصة بالوظائف وإجراءات التقديم للراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة، ولذلك ينبغي على المتقدم تجهيز بياناته المتعلقة بالمؤهل والخبرة والتخصص قبل التواصل، حتى يتمكن من الاستفسار عن الوظيفة المناسبة له وفقًا للشروط المعلنة.

تفاصيل فرص العمل للمهندسين والفنيين والمحاسبين

تضم الوظائف المعلنة تخصصات متنوعة، إذ يحتاج الإعلان إلى مهندس ميكانيكا واحد بخبرة 5 سنوات وبراتب 16 ألف جنيه، ومهندس ميكاترونيكس واحد بخبرة 3 سنوات وبراتب 16 ألف جنيه، كما يحتاج إلى فني كهرباء واحد بخبرة 5 سنوات وبراتب 12 ألفًا و800 جنيه، وفني ميكانيكا واحد بخبرة 5 سنوات وبراتب 12 ألفًا و800 جنيه.

وتشمل الوظائف أيضًا 4 محاسبين عامين، ويبدأ راتب المحاسب العام من 12 ألف جنيه ويزيد حسب الخبرة، وتأتي هذه الوظائف ضمن النشرة الدورية التي تعلنها وزارة العمل عن فرص التوظيف المتاحة للشباب في عدد من التخصصات.

وتشير تفاصيل الإعلان المنشور اليوم إلى أن فرص العمل موجهة إلى الشباب ذوي الخبرة، مع اشتراط الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب التخصص، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، إلى جانب الالتزام بسنوات الخبرة المطلوبة لكل وظيفة، ومراعاة موقع العمل المحدد في صلاح سالم، عمارات العبور.

وظائف خالية اليوم برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

تأتي هذه الفرص في مقدمة الوظائف التي يبحث عنها الشباب الراغبون في الحصول على عمل يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، خاصة مع وصول الراتب إلى 16 ألف جنيه شهريًا لبعض التخصصات الهندسية، بينما يبدأ راتب المحاسب العام من 12 ألف جنيه ويزيد حسب الخبرة.

وتوفر تفاصيل الإعلان للمتقدمين صورة واضحة عن التخصصات المطلوبة وعدد الوظائف وسنوات الخبرة والرواتب وشروط السن والمؤهل وموقع العمل ووسيلة التواصل، وهو ما يساعد الراغبين في التقديم على معرفة مدى توافق بياناتهم مع الفرص المتاحة قبل بدء إجراءات التقديم.

وبحسب الإعلان، فإن الوظائف تشمل 1 مهندس ميكانيكا بخبرة 5 سنوات وبراتب 16 ألف جنيه، و1 مهندس ميكاترونيكس بخبرة 3 سنوات وبراتب 16 ألف جنيه، و1 فني كهرباء بخبرة 5 سنوات وبراتب 12 ألفًا و800 جنيه، و1 فني ميكانيكا بخبرة 5 سنوات وبراتب 12 ألفًا و800 جنيه، إلى جانب 4 محاسب عام براتب يبدأ من 12 ألف جنيه ويزيد حسب الخبرة.

ويُعد الرقم 01227845174 وسيلة التواصل المعلنة للاستفسار والتقديم على هذه الوظائف، مع ضرورة التأكد من استيفاء شروط المؤهل والسن والخبرة قبل التواصل بشأن الوظيفة المناسبة.