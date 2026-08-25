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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة وفرصة عمل مميزة.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
قسم الخدمات

​أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرصة عمل جديدة وحيوية للكفاءات الهندسية في مصر.

وطالبت بتبني طلبات التوظيف لشاغلي وظيفة مشغل محطة توليد الطاقة (Power Plant Operator)، وذلك للتكفل بأعمال صيانة واختبار وإصلاح الأنظمة الكهربائية الحيوية داخل مجمعات السفارة.

فرص عمل جديدة للشباب

​تفاصيل وشروط الوظيفة:

الخبرة المطلوبة: خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجالات:

  • ​أنظمة توليد الطاقة الكهربائية.
  • ​لوحات التوزيع الكهربائية (Switchgear).
  • ​المولدات التي تعمل بالديزل.
  • ​أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS).
  • ​وحدات التحكم المنطقية المبرمجة (PLC).
فرص عمل للشباب

المؤهل الدراسي: شهادة جامعية في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية، مع تخصص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية.

اللغات:

  • ​إتقان تام للغة العربية.
  • ​مستوى محدود في اللغة الإنجليزية.

​موعد التقديم ومعلومات إضافية:

آخر موعد للتقديم: 7 سبتمبر 2026.

رابط التقديم والتفاصيل الكاملة: بوابة التوظيف الرسمية للسفارة الأمريكية

فرص عمل

​لتُعد بذلك هذه الفرصة خطوة مهنية مرموقة للراغبين في العمل ضمن بيئة عمل دولية تنظّمها السفارة الأمريكية، ويُشترط استيفاء كافة الشروط المذكورة أعلاه لضمان قبول الطلب قبل الموعد النهائي المحدد.

فرص عمل جديدة بمترو الأنفاق

وكانت ​أعلنت الجهات المعنية عن توفر فرص عمل جديدة لمترو الأنفاق، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد المحددة للتقديم الإلكتروني.

فرص عمل

​الوظائف المطلوبة والشروط الأساسية

الوظائف المتاحة: مشرف محطة، وصراف تذاكر.

مؤهل عالي: الوظائف مقتصرة على الذكور الحاصلين على مؤهل عالي فقط، على ألا يزيد السن على 35 عاماً، ومن قاطني القاهرة الكبرى.

المهارات والقدرات:

  • ​إجادة الحاسب الآلي والإنجليزية، مع اجتياز اختبار معهد القوات المسلحة، وإنهاء الخدمة العسكرية.
  • ​خلو السجل الجنائي، واجتياز الاختبارات الشخصية والطبية بسكك حديد مصر، والاستعداد لعمل الورديرات.
فرص عمل
  • ​القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل، مع الالتزام بالانضباط واللوائح والقوانين.

​المستندات المطلوبة للتقديم

الوثائق الشخصية والرسمية: صورة من الرقم القومي، المؤهل، موقف التجنيد، وشهادات الخبرة والدورات إن وجدت.

​موعد وطريقة التقديم

طريقة التقديم: يتم التقديم إلكترونياً عبر موقع الشركة الرسمي.

فرص عمل

فترة التقديم: تبدأ من 22 إلى 27 أغسطس 2026.

​ويرجى الحرص على استيفاء كافة المستندات المطلوبة والتقديم خلال المواعيد المحددة لضمان قبول الطلب.

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