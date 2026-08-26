وظائف شرم الشيخ 2026 برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن طرح فرص عمل جديدة في شرم الشيخ 2026، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصورة منتظمة، وتستهدف الوظائف الجديدة توفير فرص عمل للشباب في عدد من التخصصات، مع إتاحة رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه لبعض الوظائف المطلوبة في القطاع السياحي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة ودعم تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وتأتي فرص العمل الجديدة في شرم الشيخ ضمن مجموعة أكبر من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل في عدد من المحافظات، إذ تتضمن النشرة 1489 وظيفة مُعلنة في 13 محافظة، بالتعاون مع 41 شركة من شركات القطاع الخاص، بما يتيح للباحثين عن فرص عمل إمكانية التقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط كل وظيفة.

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ما فرص العمل الجديدة في شرم الشيخ 2026؟

تتضمن فرص العمل الجديدة في شرم الشيخ وظائف موجهة لمتحدثي اللغتين الألمانية والإيطالية، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مدينة شرم الشيخ التي تستقبل أعدادًا من السائحين، وتحتاج بعض الوظائف بها إلى القدرة على التواصل مع الزائرين باللغة التي يتحدثون بها.

وتشمل الوظائف المعلن عنها عددًا من التخصصات، من بينها مدربو الغوص وموظفو المكاتب الأمامية ومندوبو التسويق، مع تحديد عدد من الوظائف المتاحة لكل تخصص، إلى جانب تحديد الرواتب التي يمكن أن تصل إليها كل وظيفة وفق البيانات المعلنة.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف شرم الشيخ؟

حددت وزارة العمل عددًا من التخصصات المطلوبة ضمن فرص العمل الجديدة في شرم الشيخ 2026، وتشمل الوظائف المعلنة 2 مدرب غوص، و3 موظفة مكاتب أمامية، و3 مندوب تسويق.

وتختلف طبيعة المهام المطلوبة من وظيفة إلى أخرى، إذ ترتبط وظائف مدربي الغوص بالأنشطة السياحية والبحرية التي تشتهر بها شرم الشيخ، بينما ترتبط وظائف المكاتب الأمامية بالتعامل مع العملاء والسائحين، في حين تركز وظائف مندوبي التسويق على المهام المرتبطة بالتسويق والترويج والتعامل مع العملاء.

وتعد هذه الوظائف من الفرص التي تستهدف الشباب الراغبين في العمل بمدينة شرم الشيخ، خاصة الحاصلين على مؤهلات عليا ممن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة وإجادة اللغات المحددة في الإعلان.

كم تصل رواتب وظائف شرم الشيخ 2026؟

تختلف رواتب وظائف شرم الشيخ 2026 وفقًا للتخصص، وتصل رواتب مدربي الغوص إلى 20 ألف جنيه، بينما تصل رواتب موظفات المكاتب الأمامية إلى 12 ألف جنيه، في حين تصل رواتب مندوبي التسويق إلى 10 آلاف جنيه.

ويجعل مستوى الرواتب المعلن عنه وظائف شرم الشيخ محل اهتمام الباحثين عن فرص عمل في القطاع السياحي، خصوصًا بالنسبة إلى الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع السائحين وإجادة اللغات الأجنبية.

وتتفاوت قيمة الأجر بحسب طبيعة الوظيفة والتخصص، حيث تأتي وظيفة مدرب الغوص في مقدمة الوظائف المعلنة من حيث الحد الأقصى للراتب، والذي يصل إلى 20 ألف جنيه، يليها موظفة المكاتب براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، ثم مندوبو التسويق برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ما شروط التقديم على وظائف شرم الشيخ 2026؟

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط أمام الراغبين في التقديم على وظائف شرم الشيخ 2026، ويأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح سن المتقدم من 20 إلى 30 سنة.

كما يشترط بالنسبة إلى الوظائف المعلنة إجازة اللغة الألمانية والإيطالية للتعامل مع السائحين، وهو شرط يرتبط بطبيعة الوظائف التي تستهدف التعامل مع الزوار والعملاء من الناطقين بهاتين اللغتين.

ويحتاج المتقدمون إلى مراجعة الشروط الخاصة بكل وظيفة قبل التقديم، والتأكد من توافر المؤهل والسن وإجادة اللغة المطلوبة، حتى تتوافق بيانات المتقدم مع متطلبات الوظائف المتاحة.

كيف يمكن التقديم على وظائف شرم الشيخ 2026؟

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف شرم الشيخ 2026 التواصل على رقم 01006788071، كما يمكن التسجيل على وظائف وزارة العمل في شرم الشيخ لمتحدثي اللغتين الألمانية والإيطالية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

كما تتيح الوزارة التقديم من خلال التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات والمكاتب التابعة لها، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

ويُنصح الراغبون في الحصول على إحدى الوظائف المتاحة بالتأكد من استيفاء الشروط المحددة قبل التوجه للتقديم، والاستفادة من قنوات التقديم التي حددتها وزارة العمل، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو مديريات العمل والمكاتب التابعة لها.

وظائف أخرى متاحة في شرم الشيخ 2026

وبالتزامن مع الإعلان عن وظائف شرم الشيخ لمتحدثي الألمانية والإيطالية، توجد فرص عمل أخرى متاحة في المدينة لا تتطلب إجازة اللغات، وتتراوح رواتبها من 7000 إلى 9500 جنيه.

وتتاح هذه الوظائف للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، وتشمل مجموعة متنوعة من التخصصات التي ترتبط بالقطاع السياحي والخدمات الفندقية والمطاعم والصيانة والأمن والأنشطة الرياضية.

وتضم الوظائف الأخرى المتاحة في شرم الشيخ وظيفة منقذ حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، وعامل زراعة، وموظف أغذية ومشروبات، وعامل مكافحة آفات، ورئيس وردية استقبال، وعامل شاطئ، وعمال تجهيز وتحضير، وفني سلامة وصحة مهنية.

كما تشمل الوظائف رئيس قسم بالمطبخ، ومضيف مطاعم، وكهربائي، ومشرف مطاعم، ومشرف معدات مطبخ، وفني تبريد وتكييف، وفني سباك، وسائق درجة ثانية، ومشرف غرف، وعامل مناطق عامة.

وتتضمن القائمة كذلك موظف استقبال من الجنسين، ومساعد مضيف، ومكوجي، وضابط أمن، وموظف إشراف داخلي، ومدرب نشاط رياضي، وعامل كافتيريا، وفني معدات.

ما موعد انتهاء التقديم على وظائف شرم الشيخ؟

حددت وزارة العمل يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026 موعدًا أقصى للتقديم على وظائف شرم الشيخ 2026 المعلنة ضمن هذه الفرص، ولذلك يتعين على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد.

وتأتي هذه الوظائف ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن 1489 وظيفة في 13 محافظة بالتعاون مع 41 شركة خاصة، بما يعكس تنوع الوظائف المطروحة أمام الباحثين عن فرص عمل، سواء في شرم الشيخ أو غيرها من المحافظات.

ويستطيع الشباب الراغبون في العمل في شرم الشيخ الاختيار بين الوظائف التي تتطلب إجادة اللغتين الألمانية والإيطالية والوظائف الأخرى التي لا تشترط إجازة اللغات، مع اختلاف التخصصات والرواتب والمؤهلات المطلوبة من وظيفة إلى أخرى.