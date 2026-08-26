شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة أمام البنك الأهلي بالدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول بشباك البنك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة

وجاء هدف الزمالك عن طريق شيكو بانزا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الأبيض التقدم مع بداية الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما تبادل الطرفان المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

ويأمل الزمالك في الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، والخروج من المباراة بالثلاث نقاط.

شوط سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي



انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ الزمالك اللقاء بشكل هجومي، قبل أن يدخل البنك الأهلي أجواء المباراة تدريجيًا ويبادل الفريق الأبيض الهجمات، حيث ظهرت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الخامسة بتسديدة من مصطفى شلبي اصطدمت بدفاع الزمالك.

وفي الدقيقة العاشرة، أطلق ياو أنور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مهدي سليمان، قبل أن يتدخل حارس الزمالك في الدقيقة 14 وينقذ مرماه من عرضية خطيرة لأحمد متعب، بعدما أبعدها قبل وصولها إلى ياو أنور.

وحصل محمود بنتايج، لاعب الزمالك، على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي مع مودي ناصر، قبل أن يبدأ الزمالك في استعادة زمام المبادرة ومحاولة البحث عن هدف التقدم.

وكاد رشاد المتولي أن يمنح البنك الأهلي الأفضلية في الدقيقة 36، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مهدي سليمان.

وشهدت الدقيقة 40 أخطر فرص اللقاء، بعدما أطلق ياو أنور تسديدة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الزمالك، قبل أن ترتد الكرة ويتدخل دفاع الأبيض لإبعادها.