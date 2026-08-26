الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

تواصل الصين توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية بوتيرة متسارعة، مدفوعة بالنمو الكبير في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، حيث تجاوز إجمالي مرافق الشحن في البلاد 23.68 مليون مرفق حتى نهاية يوليو 2026.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للطاقة ارتفاع عدد مرافق الشحن بنسبة 41.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تسارع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية.

وسجلت مرافق الشحن الخاصة النمو الأكبر، بعدما بلغ عددها نحو 18.58 مليون مرفق بزيادة سنوية بلغت 48.8%، بينما وصل عدد مرافق الشحن العامة إلى نحو 5.099 مليون مرفق، بارتفاع 21.3% على أساس سنوي.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع طفرة في سوق السيارات الكهربائية الصينية، إذ تجاوزت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة خلال يوليو الماضي حاجز 1.56 مليون سيارة، بزيادة سنوية بلغت 23.7%، بينما ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 1.57 مليون وحدة، بنمو 26.8%.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال شهر واحد، ما يعكس التحول السريع في طبيعة سوق السيارات المحلية.

وتسعى بكين إلى مواكبة هذا النمو من خلال تنفيذ خطة تمتد لثلاث سنوات، أُعلنت في أكتوبر 2025، وتستهدف الوصول إلى 28 مليون مرفق شحن بحلول نهاية 2027، إلى جانب رفع قدرة الشحن العامة إلى أكثر من 300 مليون كيلوواط.

وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية أوسع للتحول نحو النقل منخفض الانبعاثات، إذ تستهدف الصين رفع حصة مركبات الطاقة الجديدة إلى 30% من إجمالي أسطول المركبات بحلول عام 2030.

وتشير الأرقام إلى أن تطوير شبكة الشحن أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصين لتسريع التحول الكهربائي، وضمان قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات الكهربائية.