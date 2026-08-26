قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
لواء أركان حرب: جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة.. والحرب ليست الحل الأول
لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأسباب
الفرح باظ.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب حفل زفاف بالجيزة
الولايات المتحدة تحمل حماس مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في غزة
الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية
أسامة كبير: مصر ترفض الانجرار إلى صراعات تستنزف الدولة
شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة أمام البنك الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
كريم عاطف

تواصل الصين توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية بوتيرة متسارعة، مدفوعة بالنمو الكبير في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، حيث تجاوز إجمالي مرافق الشحن في البلاد 23.68 مليون مرفق حتى نهاية يوليو 2026.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للطاقة ارتفاع عدد مرافق الشحن بنسبة 41.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تسارع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية.

وسجلت مرافق الشحن الخاصة النمو الأكبر، بعدما بلغ عددها نحو 18.58 مليون مرفق بزيادة سنوية بلغت 48.8%، بينما وصل عدد مرافق الشحن العامة إلى نحو 5.099 مليون مرفق، بارتفاع 21.3% على أساس سنوي.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع طفرة في سوق السيارات الكهربائية الصينية، إذ تجاوزت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة خلال يوليو الماضي حاجز 1.56 مليون سيارة، بزيادة سنوية بلغت 23.7%، بينما ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 1.57 مليون وحدة، بنمو 26.8%.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال شهر واحد، ما يعكس التحول السريع في طبيعة سوق السيارات المحلية.

وتسعى بكين إلى مواكبة هذا النمو من خلال تنفيذ خطة تمتد لثلاث سنوات، أُعلنت في أكتوبر 2025، وتستهدف الوصول إلى 28 مليون مرفق شحن بحلول نهاية 2027، إلى جانب رفع قدرة الشحن العامة إلى أكثر من 300 مليون كيلوواط.

وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية أوسع للتحول نحو النقل منخفض الانبعاثات، إذ تستهدف الصين رفع حصة مركبات الطاقة الجديدة إلى 30% من إجمالي أسطول المركبات بحلول عام 2030.

وتشير الأرقام إلى أن تطوير شبكة الشحن أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصين لتسريع التحول الكهربائي، وضمان قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات الكهربائية.     

الصين شبكة شحن السيارات الكهربائية شحن السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية مركبات الطاقة الجديدة الهيئة الوطنية الصينية للطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

المخرج أحمد صالح

بعد فوزه بأول جائزة سينمائية في الذكاء الاصطناعي.. المخرج أحمد صالح يصل القائمة النهائية لمهرجان بورانو في فينيسيا

مروي اللبنانية

ذيعوا الخبر.. مروي اللبنانية تحتفل بالفرح في أغنية جديدة تنشر البهجة

ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم تحيي أولى حفلاتها في أمريكا

بالصور

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

اضرار القهوة
اضرار القهوة
اضرار القهوة

بالأسود الشفاف.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بقوامها الممشوق

نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد