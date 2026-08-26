مواصفات اكسييد اي تي 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد اى تى موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى تى موديل 2027، وتنتمي اى تى لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد اكسييد اى تى موديل 2027

اكسييد اى تى موديل 2027

تأتى سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4980 مم، وعرض 1975 مم، وارتفاع 1698 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

محرك اكسييد اى تى موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 462 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اكسييد اى تى موديل 2027

زودت سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights .

اكسييد اى تى موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 أيضا، Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وفرش مقاعد الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

سعر اكسييد اى تى موديل 2027

اكسييد اى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .