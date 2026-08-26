هوندا أكورد 2028 تقرر عودة الفتيس "المانيوال" فجأة

تستعد شركة "هوندا" لإطلاق الجيل القادم من سيارتها السيدان الشهيرة “أكورد” لموديل عام 2028، والمتوقع وصولها للأسواق بحلول عام 2027؛ حيث أظهرت تصاميم رقمية صممها الفنان "ثيوتل" تحولًا هيكليًا كبيرًا نحو تصميم (Fastback) الرياضي، مستلهمًا الملامح الحادة من طراز “هوندا الهجين الاختبارية”.

تصميم الفاستباك والتوجه الهجين المعدل

يأتي هذا التوجه بعد قرار هوندا بإلغاء وتقليص عدد من مشاريع السيارات الكهربائية بالكامل، والتركيز على تطوير الطرازات الهجينة ذات الشعبية الواسعة.

ويتميز الجيل القادم بسقف ينحدر بسلاسة نحو الخلف لمنح المركبة مظهرًا يجمع بين الفخامة والرياضية، مع الحفاظ على الأبعاد العملية لسيارات السيدان متوسطة الحجم لتعزيز كفاءة الديناميكية الهوائية ومنافسة الطرازات الفاخرة.

منظومة الحركة ونظام نقل التروس التفاعلي S+ Shift

تعتمد أكورد الجديدة على منظومة دفع هجينة متطورة توفر كفاءة مرتفعة في استهلاك الوقود مع تقديم تجربة قيادة حماسية؛ حيث تتضمن المنظومة تقنية "S+ Shift" الجديدة المستمدة من طراز “بريلود” الرياضي.

وتعمل هذه التقنية على محاكاة التبديل اليدوي بين التروس رقميًا مع إصدار نغمات صوتية تفاعلية تمنح السائق شعورًا بالتحكم المباشر في التغيير رغم اعتماد السيارة على ناقل حركة إلكتروني.