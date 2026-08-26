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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا كورولا 2027 في السعودية

تويوتا كورولا موديل 2027
تويوتا كورولا موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا موديل 2027، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها مزيج بين اللمسات التصميمية الرياضية والتراث الأسطوري للسيارة التي خدمت أجيالاً متعاقبة.

تويوتا كورولا موديل 2027

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2027

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصه بتشطيبات سوداء، وبها لمسات آلية مصقولة، وبها شعارات “60th Anniversary” الخاصة على الهيكل الخارجي، وتتوفر السيارة بخيارين من الألوان الخارجية الفاخرة إما الأبيض الناصع Ice Cap، أو الأحمر الرياضي الجريء Supersonic Red.

تويوتا كورولا موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كورولا موديل 2027 بها، مقاعد رياضية مكسوة باللونين الأسود والأحمر، وبها عتبات أبواب، وسجاد أرضيات مخصص يحمل شعار الاحتفالية، وبها شاشات ترفيه رقمية تعمل باللمس مقاس 10.5 بوصه، وتكييف .

محرك تويوتا كورولا موديل 2027

تويوتا كورولا موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة إجمالية 138 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا كورولا موديل 2027

تويوتا كورولا موديل 2027

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 87 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

في عام 1933 بدأ قسم السيارات عمله بقيادة كييشيرو تويودا لتطوير محركات الاحتراق الداخلي، وفي عام 1935 تم إنتاج أول نموذج محرك (Type A) وأول نموذج سيارة ركاب.

تويوتا كورولا موديل 2027

وفي عام 1936 أنتجت أول سيارة ركاب تجارية تحمل اسم طراز AA.1937، وتأسست شركة تويوتا موتور ككيان مستقل ومنفصل عن قطاع النسيج.

تويوتا كورولا موديل 2027

وفي عام 1950 بدأت تويوتا عمليات التصدير وبناء شبكات المبيعات خارج اليابان، وتحديداً في الولايات المتحدة، وفي عام 1959 انطلاق أول إنتاج خارج اليابان عبر مصنع أقيم في البرازيل.

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