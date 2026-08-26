أخبار السيارات | بعد 15 عامًا من الغياب.. عودة أسطورة لامبورجيني الخارقة .. خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة “لامبورجيني” عن نسخة فريدة من نوعها من طرازها الخارق "تيميراريو" تحت اسم “تريكولوري”، وذلك خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

كشفت شركة "ميتسوبيشي" عن إطلاق الموقع التشويقي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “باجيرو”، معلنة الكشف العالمي عن الجيل الـ 5 الجديد في 2 سبتمبر 2026.

وسعت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) نطاق تحقيقاتها بشأن خلل نظام الفرملة الإلكتروني "eBoost" في سيارات شركة “جنرال موتورز”، ليصل التحقيق إلى نحو 1164820 سيارة من موديلات عام 2023 حتى 2026، بعد تسجيل 745 بلاغًا عن أعطال وتسببها في 22 حادثًا وإصابة 6 أشخاص.

كشفت شركة "فولكس فاجن" عن إطلاق شاحنتها المدمجة الجديدة “توكان”، والتي تعد أول شاحنة بيك آب تعتمد على منصة MQB الموديلارية للشركة، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنتجات وتحديث أسطولها في البرازيل وأسواق أمريكا الجنوبية.

تعد بي إم دبليو XM من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الهايبرد، وتقدمها العلامة الألمانية بتصميم SUV كبير يجمع بين الطابع الفاخر والأداء المرتفع، إلى جانب مجموعة واسعة من التجهيزات الداخلية والتقنيات الحديثة.