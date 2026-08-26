قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
حبس المتهم بالتعدي على فردي أمن التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | بعد 15 عامًا من الغياب.. عودة أسطورة لامبورجيني الخارقة .. خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة “لامبورجيني” عن نسخة فريدة من نوعها من طرازها الخارق "تيميراريو" تحت اسم “تريكولوري”، وذلك خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

كشفت شركة "ميتسوبيشي" عن إطلاق الموقع التشويقي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “باجيرو”، معلنة الكشف العالمي عن الجيل الـ 5 الجديد في 2 سبتمبر 2026.

وسعت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) نطاق تحقيقاتها بشأن خلل نظام الفرملة الإلكتروني "eBoost" في سيارات شركة “جنرال موتورز”، ليصل التحقيق إلى نحو 1164820 سيارة من موديلات عام 2023 حتى 2026، بعد تسجيل 745 بلاغًا عن أعطال وتسببها في 22 حادثًا وإصابة 6 أشخاص.

كشفت شركة "فولكس فاجن" عن إطلاق شاحنتها المدمجة الجديدة “توكان”، والتي تعد أول شاحنة بيك آب تعتمد على منصة MQB الموديلارية للشركة، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنتجات وتحديث أسطولها في البرازيل وأسواق أمريكا الجنوبية.

تعد بي إم دبليو XM من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الهايبرد، وتقدمها العلامة الألمانية بتصميم SUV كبير يجمع بين الطابع الفاخر والأداء المرتفع، إلى جانب مجموعة واسعة من التجهيزات الداخلية والتقنيات الحديثة.

لامبورجيني لامبورجيني الخارقة تيميراريو ميتسوبيشي باجيرو باجيرو كاديلاك شيفروليه الفرامل فولكس فاجن توكان بي إم دبليو XM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

معارض اهلاً مدارس

استعد للشراء.. موعد افتتاح معرض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات ونسب التخفيضات

مرتبات شهر اغسطس

بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 وقيمة الرواتب

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد